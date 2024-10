Co viry zmohou proti rakovině a proč se bát divokých zvířat, líčí virolog

Jsou vědci, kteří se tak ponoří do bádání, že se schválně infikují tím, co zkoumají…

Viry, s nimiž my pracujeme, jsou většinou potenciálně život ohrožující, takže se naopak rozhodně nakazit nechceme. Udělat něco takového záměrně by bylo velmi nezodpovědné. Nejen proto, že by mě pak za peníze nás všech musel někdo léčit, ale i já bych se mohl stát zdrojem nákazy a nebezpečím pro okolí. V začátcích virologie – před sto lety – se stávalo, že se badatelé infikovali omylem. Jako například po válce pan doktor František Galia, objevitel klíšťové encefalitidy ve střední Evropě. Sám se neúmyslně nakazil a na následky zemřel. Občas se v minulosti pracovalo i s dobrovolníky, aby se vyzkoušelo, jak může ta která nákaza probíhat, ale takové experimenty podléhají extrémně přísným pravidlům.

K přenosu chřipky ze zvířat – hlavně ptáků – na člověka dochází ojediněle. Pokud by se však takový smrtící virus naučil přenášet se stejně efektivně jako normální chřipka, nastane drama.