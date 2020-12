Sestra roku: Nikdy neříkejte já vím, jak vám je, protože to není pravda

16:00

Dovedete si představit, že musíte odebrat krev miminku, které váží pouhých tisíc gramů? Zavést mu sondu do žaludku? Říct jeho rodičům špatnou zprávu? Pro Veroniku Petráškovou je to každodenní praxe, kterou zvládá na výbornou. I pro to byla vyhlášena zdravotní sestrou roku.