Vysoký tlak je záludný vrah. Dlouho nic nedělá a pak udeří, varuje kardioložka

Ročně na nemoci srdce a cév umírá přes tisíc lidí. Sama jste zmínila, že onemocnění srdce a cév jsou na prvním místě nejčastějších úmrtí. Druhé jsou nádorové nemoci. Jak moc tato dvě onemocnění spolu souvisejí?
V kardiologii máme nové léky i možnosti léčby chorob srdce, takže se pacienti dožívají vyššího věku. To s sebou však přináší zajímavý jev: dokážeme převést pacienta přes období, v němž by ještě před 20 lety pravděpodobně zemřel na nějaké onemocnění srdce, ale dožije se nádoru. Bohužel. Řada onkologických léků, které jsou účinné na nádorová onemocnění, má negativní dopad na srdce, takže se s pacienty znovu setkáváme v ordinacích. Proto se velkým hitem posledních deseti let stala kardioonkologie. Spolupráce onkologie a kardiologie je nutná a pravděpodobně se ten vztah bude v budoucnu ještě prohlubovat, abychom mohli lidem přinést profit pokud možno ze všech stran.
Řepkový olej prošel velkým oponentním řízením v celém světě. Od roku 2006 je doporučován jako prevence onemocnění srdce a cév.