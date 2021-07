Infarkt? Hlavně se neradit s doktorem Googlem, říká kardioložka Adámková

Jenže šedá je teorie, zelený strom života. Přestože je podle doktorky Adámkové v Česku velké povědomí o zdravém životním stylu i o tom, jak se vyhýbat infarktu, pořád se nám nějak nedaří to dostat pod kůži.



Přijde mi, že srdce je rekordmanem v počtu mýtů. S jakými pověrami okolo něj se setkáváte v ordinaci?

Mýtů, které se týkají srdce, je opravdu poměrně hodně. Někdy si ani nedokážete představit, kde se vzaly. Ale tak to asi život přináší. Některé jsou opravdu úsměvné. Zažila jsem jednu pacientku, která měla představu, že si po obědě nesmí vzít jakoukoliv bílkovinu. Věřila tomu i celá její rodina, která už ani sama nevěděla, jak na to přišla. Přitom to byl úplný nesmysl.