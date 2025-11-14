Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Je to přirozený proces, který se obvykle projeví už po čtyřicítce. Zhruba od tohoto věku začínáme ztrácet svalovou hmotu, která je hlavním „spalovačem“ energie. Každý kilogram svalů, který zmizí, znamená menší výdej kalorií – a i když jíme stejně, tělo si víc ukládá do zásob.

Přidá se pomalejší trávení, změny hormonů a často i méně pohybu. Výsledkem je, že tělo reaguje úplně jinak než před dvaceti lety. A čím déle tento proces trvá, tím těžší je ho zvrátit. Proto má smysl začít s malými změnami co nejdřív a přizpůsobit jídelníček i rytmus dne tomu, co už naše tělo zvládá.

Ananas, müsli ani hladovka vás nespasí. Nejčastější omyly, které brzdí vaše hubnutí

Tělo se mění i v klidu

Svaly nejsou důležité jen při cvičení, ale i v klidu – právě ony udržují základní chod metabolismu. Když se svalová hmota zmenší, tělo spotřebuje méně energie i při běžných činnostech, třeba při chůzi nebo spaní. A protože spalujeme pomaleji, i malý přebytek jídla se projeví na váze.

U žen hraje velkou roli i přechod, kdy pokles estrogenu vede k většímu ukládání tuku v oblasti břicha. U mužů se naopak snižuje hladina testosteronu, což ovlivňuje množství svalů i energii. Přidá se i menší chuť k pohybu a výsledkem je začarovaný kruh, ze kterého se těžko vystupuje.

Ať už jde o muže, nebo ženy, zpomalený metabolismus se dotkne téměř každého. K tomu se často přidá pohodlnější životní styl – méně pohybu, víc sezení, rychle snězené jídlo, někdy i z fast foodu.

Metabolismus tak dostává dvojitou ránu. Tělo si šetří zásoby, ale my se divíme, že kila přibývají, i když porce zmenšujeme. Když se k tomu připojí nedostatek spánku nebo stres, který zvyšuje chuť k jídlu, váha jde nahoru ještě rychleji. Někdy navíc ubývá i motivace. Člověk má pocit, že s tím stejně nic nezmůže, a tak to vzdá. Jenže právě v tu chvíli se ocitáme v situaci, ze které se dostává čím dál hůř.

Pečujme o své svaly

Dobrou zprávou je, že se s tím dá něco dělat. Základem je udržet nebo znovu získat svaly. A to jde nejlépe pohybem. Pomůže svižná chůze, jízda na kole nebo cvičení s lehkými činkami a ideálně každý pohyb, při kterém svaly alespoň trochu pocítíme. Navíc – čím má tělo víc svalů, tím lépe spaluje i v klidu. Pomáhá také dostatek bílkovin, třeba vejce, luštěniny, ryby nebo kvalitní maso.

Zdravý životní styl, tedy lehká, ale bílkovinná strava a pohyb, navíc pohyb pomáhá i psychicky – zlepšuje náladu, chuť se o sebe starat a dodává tělu sílu, kterou s přibývajícím věkem tolik potřebujeme.

Nejen Ozempic, ale i Mounjaro a Saxenda. Jaké jsou hity současného hubnutí?

Velmi důležité je také spát a zvládat stres, protože právě nedostatek spánku a psychické napětí zvyšují hladinu hormonů, které podporují chuť k jídlu, a také těch, kvůli kterým se nedaří hubnout – zvláště v oblasti břicha. A pokud se ale ručička na váze i přesto nechce pohnout, netřeba panikařit. Klidně to může být i dobré znamení. I když nám totiž ubude tuku, mohlo vám zároveň nabýt svalové hmoty a ta váží víc než tuk.

Nicméně i když se tělo s věkem mění, neznamená to, že máme rezignovat. Stačí mu naslouchat, protože co mu dělá dobře, dodává energii a lehkost. Každý z nás je originál, každému se může dařit v jiném životním rytmu. Jen by byla škoda strávit desítky let přísným počítáním kalorií.

Co pomáhá spalování

K potravinám, které dokážou metabolismus mírně podpořit, patří hlavně ty s vyšším obsahem bílkovin a zdravých tuků. To znamená vajíčka, ryby, kuřecí a krůtí maso, ale i luštěniny – fazole, čočka nebo hrách. Pomáhají také celozrnné potraviny, které udržují stabilní hladinu cukru v krvi a zasytí na delší dobu.

Prospěšné jsou i ořechy a semínka, které dodají tělu zdravé tuky, a zelený čaj nebo káva, jež mohou krátkodobě zrychlit spalování. Z koření stojí za zmínku chilli, zázvor nebo skořice – podporují prokrvení a zahřívají tělo. Nesmíme zapomenout ani na tvaroh, jogurt a dostatek vody. A velmi důležitá je i listová zelenina, která dodává hořčík a železo, potřebné pro správnou činnost svalů.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

