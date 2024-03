Vejce mají špatnou pověst neoprávněně. Jak prospívají našemu zdraví?

Vědci však zjistili, že cholesterol ve vaječných žloutcích není pro zdraví nebezpečný. Lidské tělo si totiž reguluje hladinu cholesterolu samo. Má-li ho nedostatek, dokáže si ho samo vyrobit.

Kdo by si měl dát pozor

Vejce jsou sice zdraví prospěšná, to však neznamená, že lze sníst libovolné množství vajec natvrdo. Pokud to někdo udělá, riskuje v lepším případě zažívací potíže, v tom horším žlučníkový záchvat.

Vařeným či smaženým vejcím by se měli vyhýbat také lidé, kteří mají dietu šetřící jejich trávicí trakt. Je povolen pouze vařený vaječný bílek a vejce jako součást pokrmu. Lidé s alergií na vejce by se jim měli vyhnout. Riziko představuje také konzumace syrových nebo nedostatečně tepelně upravených vajec.

Vejce a zdraví

Ve vejcích jsou obsaženy všechny vitaminy kromě vitaminu C. Jsou také zdrojem vápníku, fosforu, železa, hořčíku, draslíku, síry a chloru. Tím však výčet zdraví prospěšných látek nekončí.

Vaječné bílkoviny patří mezi nejhodnotnější bílkoviny pro lidské tělo. Obsahují všechny esenciální aminokyseliny, látky, které naše tělo potřebuje a nedokáže si je samo vytvořit. Vejce poskytují tělu také kvalitní tuky.

Jak skladovat vejce

Vajíčka se uchovávají v lednici při teplotě 5 až 8 °C. Vejce z obchodu vydrží maximálně měsíc, ta domácí zhruba dva měsíce. Nedoporučuje se dávat je do dveří lednice. Kvůli častému otevírání se jedná o nejteplejší místo v lednici.

Před uložením se vejce neomývají ani neotírají. Porušil by se tím ochranný povlak a do vejce by mohly proniknout škodlivé mikroorganismy. Vajíčka mají být uložena a skladována špičkou dolů. V mrazáku vydrží vajíčka bez problémů čtyři měsíce, někdy i déle. Je však třeba je skladovat po rozklepnutí v neprodyšně uzavřené nádobě.

Při rozmrazování je nutné nechat je v lednici roztát a používat je pouze na vaření. Vejce lze uchovávat také ve vodním skle, kde vydrží až jeden rok. Jde o křemičitan sodný nebo křemičitan draselný naředěný vodou v poměru 1 : 9.

Jak poznat čerstvé vejce

Kvalitní čerstvé vajíčko má tmavě žlutý až oranžový žloutek, který se po rozklepnutí nerozteče.

V nádobě s vodou se celé vejce ponoří až na dno. Čím je starší, tím je vzduchová bublina uvnitř větší a vejce vyplouvá na hladinu.