Veganství je trend. Lidí, kteří se snaží žít s ohledem na planetu, přibývá

Domníváte se, že jde prostě jen o to, nejíst nic, co je živočišného původu? Tak jednoduché to není. Málokdo si dokáže přesně představit, co všechno se za veganstvím skrývá.

Maso a mléko jsou jasné, ale pokud jste vegan, do vašeho jídelníčku nepatří ani med nebo vejce. Navíc nejde jen o stravování, vegani nepoužívají nic, co je zvířecího původu. Stále častěji tak narazíte na výrobky (třeba kosmetické), které jsou takzvané veganské – netestované na zvířatech a bez živočišných složek.

Vyznavači tohoto směru se vyhýbají péřovým, koženým, vlněným či hedvábným produktům. Veganství je ucelený životní styl, což si málokdo uvědomuje. Hlavní myšlenkou každého vegana je chránit planetu a zvířata. Vzdát se jen masa, mléka a vajec nestačí.

Chybí mi jen hermelín k pivu

Novinářka Štěpánka Fefferová patří k těm, kdo se stali vegany dřív, než propukla „veganská mánie“. Mnozí z jejího okolí o jejím životním stylu ani nevědí, není totiž z těch, kteří by každého na potkání přesvědčovali o své pravdě. Nikdo ji k tomu nevedl, rozhodla se sama a ve veganství vidí smysl.

„Maso jsem přestala jíst už ve třinácti letech, nechtěla jsem zabíjet zvířata. Postupem let se začaly přidávat další etické a ekologické důvody,“ říká Štěpánka Fefferová, která se stravuje vegansky.

Proč jste se rozhodla stát vegankou?

Byl to postupný proces. Maso jsem přestala jíst už ve třinácti letech, nechtěla jsem zabíjet zvířata. Postupem let se začaly přidávat další etické a ekologické důvody, ale o veganství jako takovém jsem začala víc přemýšlet asi před šesti lety, kdy začaly být běžně dostupné různé veganské alternativy a sociální sítě byly plné veganských receptů. Živočišné produkty jsem v té době jedla už poměrně málo, a tak jsem se rozhodla je vyřadit úplně.

V Česku se hlásí k veganství 1 % lidí. Toto číslo ale každoročně roste. Vegetariánů jsou u nás čtyři procenta.

Nejste bez živin, které jsou obsaženy v mase a jiných živočišných produktech, unavená?

Ne, veganská strava dokáže člověku zajistit veškeré živiny, které potřebuje, kromě vitaminu B12, který musejí vegani doplňovat. A i když nejím úplně zdravě, nic mi neschází. Nedávno jsem si nechala dělat podrobné krevní testy a moje tělo má všeho dostatek. Myslím, že spousta konvenčně se stravujících lidí by měla výsledky mnohem horší.

Nějaké jídlo vám ale chybět musí.

Občas se mi zastesklo po dobrém sýru, třeba plísňovém. Také u některých sladkostí mě občas zamrzí, že je nejím. Ale nemám pocit, že bych se o něco ochuzovala, jen mi schází možnost dát si v hospodě k pivu třeba nakládaný hermelín.

Jak složitě hledáte restaurace, kde se dobře najíte?

V Praze je to jednoduché, veganských podniků je spousta. V menších městech, anebo třeba v létě v kempech je to ale tragédie. Člověk žije v podstatě na hranolcích. Také mi schází veganská nabídka v klasických restauracích.

Není veganská strava finančně nákladnější?

Pokud se váš jídelníček skládá z nejrůznějších alternativ, jako jsou veganské sýry, mléka, burgery a podobně, pak dražší být může. Ale když si člověk normálně vaří a tyhle produkty, které ani nejsou bůhvíjak zdravé, bere spíš jako doplněk, pak může být dokonce levnější. Stačí se zaměřit na sezonní zeleninu, obiloviny, luštěniny, brambory… To všechno stojí pár korun a najíte se z toho stejně dobře.

Myslíte, že někdy polevíte a dáte si třeba vaječnou omeletu nebo čerstvé mléko?

Že bych se dobrovolně nacpala omeletou, to opravdu ne. Ale jsou situace, kdy to až tak nehrotím, například na dovolené v cizině nezkoumám detailně složení pečiva, a pokud mi na návštěvě někdo z dobré vůle přichystá něco, co považuje za veganské, ale použije třeba omylem vaječné těstoviny, pak to sním. Že by ale nastala situace, kdy bych si řekla „a odteď jím vejce nebo sýry“, to si nemyslím.

Až se stanete mámou, hodláte děti vést stejným směrem, nebo jim budete vařit i maso?

Já osobně bych jim maso nedávala – odmítám ho kupovat a ani bych ho neuměla připravit. Pokud by ale maso chtěly ochutnat nebo jíst mimo domov, je to jejich volba.

Jste vegankou se vším všudy – řešíte tedy živočišný původ také u kosmetiky nebo oblečení?

Do značné míry ano. Kde je dostupná a vyhovující veganská alternativa, tam po ní sáhnu. Ale u všeho to nejde, a třeba odbarvovat se na blond se kvůli tomu nepřestanu.

Názor odborníka: „Všeobecně není veganství co vytknout. Může mít kladný efekt na snížení cholesterolu i váhy. Na druhou stranu ženy v produktivním věku mohou mít časem horší krevní obraz a musejí se tedy daleko víc hlídat. Pro děti ovšem rozhodně není veganství vhodné, protože správný vývoj by nedohnaly ani doplňky stravy, ani alternativami,“ říká praktický lékař Cyril Mucha.