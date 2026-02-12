Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku

Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu se bez něj zkracují svaly? A můžeme si při něm ublížit?
Právě i na tyto otázky se zaměřil panel mezinárodních odborníků na sport a pohyb. Společně vydali konsenzuální prohlášení, které vyšlo v prosincovém čísle odborného časopisu Journal of Sport and Health Science.

Panel se shodl na definicích různých typů protahování, popsal odborná vědecká doporučení na základě nejnovějších vědeckých poznatků a vyvrátil mnohé zakořeněné mýty. Toto jsou některé z nich:

Mýtus: Protahování před tréninkem snižuje riziko zranění

Podle vědců to nutně neplatí. Naopak – takzvaný statický strečink, při kterém setrváváme v určité pozici až do pocitu napětí, může před cvičením spíš uškodit.

Zázračný podřep cvičte každý den. Protahuje, uvolňuje i zpevňuje

„Nerozehřáté svaly jsou ztuhlé a můžete si tak snáze ublížit,“ uvedl pro National Geographic výzkumník David Behm z kanadské Memorial University of Newfoundland, který se na doporučeních podílel. „Protahovat bychom měli svaly, které už jsou zahřáté.“

To znamená například začít pěti až deseti minutami lehké aktivity, jako je jogging nebo svižná chůze. Následovat by měl dynamický strečink – tedy pomalé až středně rychlé pohyby, které napodobují plánovanou zátěž. Před během to mohou být výpady, před plaváním například kroužení pažemi.



