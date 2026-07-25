Hranice mezi pohodou se dvěma deci vína a okamžikem, kdy se pohoda bez něj vytrácí, je velmi tenká.
„Pro některé lidi může být těžké odpočívat bez alkoholu, protože si na něj postupně zvykli jako na hlavní způsob, jak se uvolnit. Tlumí jím napětí, stres a nepříjemné emoce. Mozek se tak může naučit, že skutečný odpočinek přichází až s alkoholem. Když pak chybí, objeví se neklid, podrážděnost nebo pocit, že člověk nedokáže vypnout,“ vysvětluje Denisa Kratochvílová, psychoterapeutka a adiktoložka z platformy Terapie.cz.
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Nenápadné signály, že máte problém s alkoholem
Problém při stresu
Pokud člověk na alkohol myslí dopředu a neumí si bez něj život představit, nemusí jít hned o závislost, ale může se rozvíjet rizikové nebo škodlivé užívání alkoholu. Často se nenápadně zvyšuje vypité množství, denní plány se začínají přizpůsobovat tomu, kdy a kde bude možné se napít, a varovných signálů si dříve všimne okolí než samotný člověk.
„O rizikovém užívání mluvíme tehdy, když ještě nedochází ke zjevné újmě, ale zvyšuje se pravděpodobnost zdravotních či sociálních problémů. O škodlivém užívání pak ve chvíli, kdy už alkohol prokazatelně zdraví nebo život člověka poškozuje,“ říká adiktoložka Denisa Kratochvílová.
Alkohol v mozku aktivuje systém odměny a přináší pocit úlevy. Problém začíná, když jde o běžný způsob, jak tlumit stres. Právě v tom ale může být problém. Zatímco při oslavách nebo příjemném setkání bývá jen součástí hezkého zážitku, ve stresovém období se může stát prostředkem, jak zahnat napětí, smutek nebo úzkost.
Úleva je však pouze krátkodobá. Mezi první známky toho, že alkohol začíná škodit, patří zhoršený spánek, ranní únava, podrážděnost, větší citlivost na stres nebo horší soustředění. Tyto změny se postupně mohou promítnout do vztahů, práce i běžného fungování.
Kdy vážně zpozornět
Mnoho lidí si problém s alkoholem dlouho nepřipouští. Je přirozené, že své pití srovnávají s lidmi, kteří pijí více, a sami sebe uklidňují tím, že zvládají práci, rodinu i běžné povinnosti.
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„Alkohol jim zatím viditelně nenarušuje práci ani vztahy. Okolí je vnímá jako spolehlivé a úspěšné. Alkohol navíc plní funkci zvládání stresu, takže se jeví spíš jako pomoc než problém,“ vysvětluje Denisa Kratochvílová.
Takzvané funkční pití se přitom může nenápadně rozvíjet celé roky a alkohol se postupně stává hlavním prostředkem k uvolnění, zvládání emocí nebo odpočinku.
Místo srovnávání s ostatními je užitečnější položit si několik jednoduchých otázek: Piju kvůli radosti, nebo hlavně kvůli úlevě? Dokážu si představit den či týden bez alkoholu? Ovlivňuje pití můj spánek, náladu, zdraví nebo vztahy? Právě upřímné odpovědi mohou říci nejvíc. A pak je důležité nebát se oslovit odborníka, pokud cítíme, že by nám mohl ulevit.
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„O pomoc odborníka si člověk může říct kdykoliv. Nemusí čekat, až bude situace vážná. Včasná intervence nebo prevence mnohdy úplně stačí,“ uzavírá Denisa Kratochvílová. Smyslem odborné pomoci není zákaz nebo odsuzování, ale porozumění tomu, jaký je náš vztah k alkoholu, a hledání zdravějších způsobů, jak zvládat stres a náročné situace.
Když alkohol začne chybět
Nečekejte na vážný problém: Odborníka není nutné vyhledat až ve chvíli, kdy alkohol začne ničit zdraví, práci nebo vztahy. Často stačí včasná konzultace nebo preventivní rozhovor.
Nebojte se nálepky: Cílem terapie není odsuzování ani automatický zákaz alkoholu. Smyslem je pochopit, jakou roli ve vašem životě hraje, a hledat bezpečnější cesty, jak zvládat stres, únavu nebo nepříjemné emoce.
Zamyslete se nad návyky: Zkuste si odpovědět, zda dokážete běžně fungovat i bez alkoholu, jak často po něm saháte a co vám vlastně přináší. Užitečné může být také podívat se na vlastní rodinnou zkušenost s alkoholem.
Hledejte jiné večerní rituály: Skleničku po práci může nahradit procházka, teplá sprcha, oblíbený čaj, kniha, hudba, seriál nebo třeba několik řádků v deníku. Důležité je vytvořit si nový způsob odpočinku. Vyzkoušejte dny bez alkoholu: Někomu pomáhá stanovit si několik dnů v týdnu, kdy nebude pít vůbec. Takový přístup může ukázat, jak silnou roli alkohol v každodenním životě skutečně hraje.
Všímejte si, proč pijete: Položte si otázku, co od skleničky očekáváte. Jde o radost a chuť, nebo spíš o snahu zahnat stres, smutek, napětí či únavu?
Využijte dostupnou pomoc: Podporu nabízejí terapeuti, ambulantní a skupinové programy, Anonymní alkoholici, peer konzultanti se zkušeností s problematickým pitím nebo Národní linka pro odvykání na čísle 800 350 000.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.