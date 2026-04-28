Odborně se vbočenému palci říká hallux valgus a vzniká postupným vychýlením palce směrem k ostatním prstům. Na vnitřní straně chodidla se zároveň vytváří kostní výčnělek, který může otékat, bolet a tlačit v obuvi.
Zpočátku si člověk všimne jen drobné změny tvaru nohy nebo nepříjemného tlaku v botě, později se ovšem může přidat výrazná bolest při chůzi nebo zarudnutí v oblasti kloubu.
Vbočený palec se objevuje častěji u žen, protože ho podporuje dlouhodobé nošení úzké obuvi s vysokými podpatky. Roli však hraje i dědičnost, stav vazů a celkové zatížení nohou. A když má někdo v rodině podobný problém, riziko jeho vzniku se u něj výrazně zvyšuje.
Prevence je základ
K rozvoji vbočeného palce přispívá více věcí najednou. Vedle nevhodných bot jsou to například i ploché nohy, oslabené svaly chodidla nebo dlouhodobé stání.
Postupně dochází k nerovnováze v oblasti kloubu, palec se vychyluje a mění se i způsob, jakým se při chůzi rozkládá váha těla. Následkem toho mohou bolet nejen samotné prsty, ale také nárt, kotník nebo kolena.
Mnozí lidé proto řeší potíže až ve chvíli, kdy se bolest začne objevovat pravidelně nebo když už se deformace stane viditelnou i přes obuv. V této fázi často pomáhají ortopedické pomůcky, speciální vložky do bot, cvičení na posílení svalů chodidla nebo změna typu obuvi. Velkou roli hraje také včasná prevence.
Odborníci doporučují nosit boty s dostatečně širokou špičkou, které prstům umožní přirozené postavení, a pravidelně procvičovat chodidla jednoduchými cviky, například sbíráním drobných předmětů prsty nebo chůzí naboso po různých površích.
Pomoci může také kontrola hmotnosti a střídání obuvi během dne, aby noha nezůstávala dlouhodobě ve stejné poloze.
Pokud se deformace výrazně zhorší a běžná opatření nepřinášejí úlevu, přichází na řadu chirurgické řešení, které dokáže postavení palce upravit. Lékaři však zdůrazňují, že nejlepší výsledky přináší kombinace včasného rozpoznání problému, vhodné obuvi a pravidelné péče o chodidla.
DALŠÍ PROBLÉMY CHODIDEL
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.