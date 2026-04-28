Varovný signál palce, který většina lidí ignoruje. Skončit to může i operací

Vbočený palec patří k nejčastějším problémům chodidel a dokáže výrazně znepříjemnit chůzi i výběr bot. Přesto ho mnozí dlouho přehlížejí a zadělávají si tak na velké potíže.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Odborně se vbočenému palci říká hallux valgus a vzniká postupným vychýlením palce směrem k ostatním prstům. Na vnitřní straně chodidla se zároveň vytváří kostní výčnělek, který může otékat, bolet a tlačit v obuvi.

Zpočátku si člověk všimne jen drobné změny tvaru nohy nebo nepříjemného tlaku v botě, později se ovšem může přidat výrazná bolest při chůzi nebo zarudnutí v oblasti kloubu.

Nohy a ruce jako z ledu. Za nepříjemnými potížemi může být vážná nemoc

Vbočený palec se objevuje častěji u žen, protože ho podporuje dlouhodobé nošení úzké obuvi s vysokými podpatky. Roli však hraje i dědičnost, stav vazů a celkové zatížení nohou. A když má někdo v rodině podobný problém, riziko jeho vzniku se u něj výrazně zvyšuje.

Prevence je základ

K rozvoji vbočeného palce přispívá více věcí najednou. Vedle nevhodných bot jsou to například i ploché nohy, oslabené svaly chodidla nebo dlouhodobé stání.

Postupně dochází k nerovnováze v oblasti kloubu, palec se vychyluje a mění se i způsob, jakým se při chůzi rozkládá váha těla. Následkem toho mohou bolet nejen samotné prsty, ale také nárt, kotník nebo kolena.

Mnozí lidé proto řeší potíže až ve chvíli, kdy se bolest začne objevovat pravidelně nebo když už se deformace stane viditelnou i přes obuv. V této fázi často pomáhají ortopedické pomůcky, speciální vložky do bot, cvičení na posílení svalů chodidla nebo změna typu obuvi. Velkou roli hraje také včasná prevence.

Odborníci doporučují nosit boty s dostatečně širokou špičkou, které prstům umožní přirozené postavení, a pravidelně procvičovat chodidla jednoduchými cviky, například sbíráním drobných předmětů prsty nebo chůzí naboso po různých površích.

Pomoci může také kontrola hmotnosti a střídání obuvi během dne, aby noha nezůstávala dlouhodobě ve stejné poloze.

Pět cviků pro zdraví. I chodidla potřebují pravidelný trénink

Pokud se deformace výrazně zhorší a běžná opatření nepřinášejí úlevu, přichází na řadu chirurgické řešení, které dokáže postavení palce upravit. Lékaři však zdůrazňují, že nejlepší výsledky přináší kombinace včasného rozpoznání problému, vhodné obuvi a pravidelné péče o chodidla.

DALŠÍ PROBLÉMY CHODIDEL

  • Ploché nohy: Při ploché noze dochází k oslabení nebo poklesu klenby chodidla. Nohy se při chůzi víc rozšiřují, rychleji se unaví a mohou bolet nejen chodidla, ale i kolena nebo záda. Pomáhají ortopedické vložky, vhodná obuv a pravidelné posilování svalů chodidla.
  • Patní ostruha: Je to kostní výrůstek na patní kosti, který vzniká dlouhodobým přetěžováním chodidla. Typická je ostrá bolest paty při prvních krocích po ránu nebo po delším sezení. Úlevu přináší změna obuvi, vložky do bot nebo rehabilitační cvičení.
  • Zarůstající nehet: Nejčastěji se objevuje na palci nohy, kdy okraj nehtu začne tlačit do okolní kůže. Místo je zarudlé, bolestivé a může se snadno zanítit. Příčinou bývá špatné stříhání nehtů, úzká obuv nebo opakovaný tlak na prsty.
  • Kuří oko: Vzniká jako obranná reakce kůže na dlouhodobý tlak nebo tření. V místě se vytvoří tvrdé zrohovatělé jádro, které může při chůzi silně bolet. Nejčastěji se objevuje na prstech nebo na ploskách nohou v místech, kde boty tlačí.
  • Kladívkové prsty: U této deformace se jeden nebo více prstů ohýbá v prostředním kloubu směrem dolů. Prsty pak připomínají tvarem kladívko a často narážejí na špičku boty, což způsobuje bolest a vznik otlaků. Potíže se častěji objevují u lidí, kteří dlouhodobě nosí úzkou obuv.
  • Popraskané paty: Kůže na patách může při nadměrném vysušení zhrubnout a začít praskat. Trhliny někdy zasahují i do hlubších vrstev kůže a mohou být bolestivé při chůzi. Pomáhá pravidelná péče o chodidla, hydratace pokožky a nošení pohodlné obuvi.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

