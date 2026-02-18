Rozhodování o ochraně před nechtěným těhotenstvím zůstává ve většině párů čistě na ženách. Jenže stále více z nich dnes otevřeně mluví o únavě z dlouhodobého užívání hormonální antikoncepce. O nepříjemných vedlejších účincích, působení na psychiku i o tom, že by si v intimním životě přály víc lehkosti a jistoty.
Stále ještě co se antikoncepce týče převládají ženy. Většinou se chrání ony. Ať už jde o nitroděložní tělísko, pilulky nebo jiné metody. Mnohdy také páry volí přerušovaný sex, ten ale rozhodně nezaručuje stoprocentní jistotu a stává se, že i tak žena nakonec zjistí graviditu.
Vasektomie budí u mužů rozpaky. Sex si však užijí a varlata se nezvětší
V některých vztazích se ale role postupně začínají přirozeně obracet. Jako třeba právě u influencerky Lucie Ferikové a jejího manžela Kamila. Právě on přišel s návrhem, že podstoupí vasektomii. „Jde o drobný chirurgický zákrok, při němž se přeruší chámovody a muž se stane trvale neplodným,“ doplňuje lékař Marek Broul, primář sexuologického oddělení nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu pro Yoo.cz.
Muži si mnohdy neumí představit, jak vlastně takový zákrok probíhá, co obnáší. Mají z něj strach, bojí se, že už sex nebude jako dřív. Nebo že bude zákrok až příliš bolestivý stejně jako rekonvalescence. To ale manžel Lucie vyvrátil. „Zákrok sám o sobě prakticky bolestivý nebyl. Dvě včeličky s lokální anestezií vydrží asi každý. Ani samotné hojení nebylo bolestivé. Obě varlata byla první dva dny při zvýšeném tlaku citlivá, ale běžný dotyk nevadil. Každopádně ale fotbálek v tělocvičně jsem pro jistotu raději na dva týdny odležel,“ uvedl Kamil v příspěvku na Instagramu, kde společně s Lucií odpovídali zvídavým sledujícím na jejich otázky.
A nebáli se odpovědět i těm, kteří se snažili stále zákrok nějakým způsobem hanit. Mnohdy si totiž lidé myslí, že pak muž už nebude dostatečným mužem. „Upřímně, lidé věří i větším hloupostem, než jsou takové pověry. Takže jestli jste přesvědčeni, že dvě přešmiknuté hadičky vám mění osobnost, nebo vás zbavují vaší role v životě, tak v tom bludu žijte klidně dál a na tu operaci prostě nechoďte. Je to přesně takto jednoduché,“ dodal.
Nabízely se i otázky, proč nešla na zákrok sama Lucie. I v tomto směru byl pár velmi otevřený. Kamil už je otcem pěti dětí. Z bývalého vztahu má tři potomky a s Lucií mají dva syny. V tomto směru tedy svůj „úděl“ splnil a má pocit, že další potomky už na svět přivádět netřeba. Navíc je zákrok v případě muže mnohem méně invazivní, je i kratší rekonvalescence, hrozí méně komplikací.
„Kamilovi je jednapadesát. Mně je dvaatřicet let. Ptala jsem se sama sebe, jestli jsem stoprocentně přesvědčená o tom, že nebudu mít další dítě. Rozhodně ne tolik, jako je o tom přesvědčen Kamil. U muže jde o mini invazivní zákrok bez narkózy, u ženy jde o břišní operaci s narkózou a hospitalizaci v nemocnici,“ podotkla influencerka.
A sledující ubezpečila i o rekonvalescenci muže po zákroku nebo zákazu sexu. Mnozí lidé si myslí, že je pak potřeba sexuální půst. Opak je ale pravdou. Nic takového se nezakazuje. Pouze se doporučuje vyčkat, než bude muž bez bolestí. A to je opravdu otázka pouze pár dnů. Zároveň zdůraznila, že zhruba tři měsíce po zákroku je stále třeba používat ještě nějakou formu antikoncepce, protože spermie se v ejakulátu mohou objevit. Sám Kamil byl na kontrolním spermiogramu zhruba po třiceti ejakulacích a výsledky ukázaly, že se v ejakulátu stále nějaké spermie nachází. Zhruba po čtyřech měsících je už sex bezpečný a žena by otěhotnět opravdu neměla.
„S vasektomií odpadá ta vlezlá nejistota, jestli náhodou nepřijde šestý potomek. A hlavně – břemeno antikoncepce už neleží jen na manželce,“ uzavřel téma Kamil, který vasektomii vřele doporučuje všem mužům, kteří už nechtějí plodit potomky.