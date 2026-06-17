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Tělo varuje před nemocí měsíce dopředu. Tyto příznaky neignorujte

Petra Barochová
Únava, která neustupuje. Hubnutí bez diety. Změny spánku nebo trávení. Tělo často vysílá varovné signály dlouho předtím, než se nemoc projeví naplno. Jenže většina lidí je mylně připisuje stresu, věku nebo přepracování. Které příznaky byste rozhodně neměli přehlížet?
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Jste unavení pořád. Ani víkend nepomáhá

Přijdete z práce vyčerpaní. O víkendu dospáváte, ale v pondělí se probudíte stejně bez energie. Pokud únava trvá týdny nebo měsíce a nezlepšuje se ani po odpočinku, nemusí jít jen o důsledek náročného období.

Podle odborníků z americké Mayo Clinic patří dlouhodobá únava mezi nejčastější příznaky, které lidé podceňují. Může totiž souviset s celou řadou zdravotních problémů – od chudokrevnosti přes poruchy štítné žlázy až po cukrovku nebo srdeční onemocnění. Únavou se často projevuje také spánková apnoe, při níž člověk během noci opakovaně přestává na krátkou dobu dýchat, aniž by si to uvědomoval.

Únava delší než šest měsíců značí nemoc. Káva vás srazí ještě víc, vysvětluje lékař

V některých případech bývá nevysvětlitelná únava jedním z prvních příznaků nádorového onemocnění. Neznamená to samozřejmě, že každý vyčerpaný člověk má rakovinu. Pokud ale únava přetrvává a přidávají se další obtíže, například hubnutí nebo noční pocení, je vhodné poradit se s lékařem.

Kdy jít k lékaři: Pokud únava omezuje běžné fungování nebo přetrvává déle než několik týdnů.



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