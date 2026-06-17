Jste unavení pořád. Ani víkend nepomáhá
Přijdete z práce vyčerpaní. O víkendu dospáváte, ale v pondělí se probudíte stejně bez energie. Pokud únava trvá týdny nebo měsíce a nezlepšuje se ani po odpočinku, nemusí jít jen o důsledek náročného období.
Podle odborníků z americké Mayo Clinic patří dlouhodobá únava mezi nejčastější příznaky, které lidé podceňují. Může totiž souviset s celou řadou zdravotních problémů – od chudokrevnosti přes poruchy štítné žlázy až po cukrovku nebo srdeční onemocnění. Únavou se často projevuje také spánková apnoe, při níž člověk během noci opakovaně přestává na krátkou dobu dýchat, aniž by si to uvědomoval.
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V některých případech bývá nevysvětlitelná únava jedním z prvních příznaků nádorového onemocnění. Neznamená to samozřejmě, že každý vyčerpaný člověk má rakovinu. Pokud ale únava přetrvává a přidávají se další obtíže, například hubnutí nebo noční pocení, je vhodné poradit se s lékařem.
Kdy jít k lékaři: Pokud únava omezuje běžné fungování nebo přetrvává déle než několik týdnů.