Vánoční sbírka vynesla přes milion korun. Pomůže tak Filipovi i dalším

Filip (Filipův příběh čtěte zde) byl o Vánocích poprvé doma, teď ho čeká přesun na rehabilitační pobyt do Kladrub. „Díky penězům, které se pro něj vybraly, můžeme hned začít s bezbariérovými úpravami domu, abychom mu zajistili doma pohodlí i soukromí pro jeho návrat domů,“ vzkázala čtenářům iDNES.cz Filipova matka Kristýna Bartůňková a poděkovala za celou rodinu. „Děkuji všem dárcům, kteří podpořili mého syna Filipa v jeho velmi náročném začátku nového života, který je náročný pro něj i pro nás, jeho nejbližší.“

„Čtenáři iDNES nás v letošní sbírce opět nezklamali. To víte, že jsem se v téhle nejisté koronavirové době trošku bála, i přes mnohaleté výborné zkušenosti, které spolu máme,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 - Konta Bariéry, a dodala, že zůstává životní optimistkou.

Letošní výsledky sbírky jsou úžasné, čtenářům patří velký dík. Přispělo vás celkem 961 a nad původní vyhlášenou částku se vybralo více než 400 tisíc. Celkem jste poslali 1 075 035 korun.

Všem dárcům poděkovala také ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis: „Děkuji všem dárcům, kteří Filipa podpořili. Děkuji za finance, které poslali, ale především děkuji za důkaz, že nám ani tato složitá doba nevzala chuť pomáhat. A to je, myslím, do začátku nového roku ta nejlepší zpráva.“



Průměrně každý dárce věnoval Filipovi – neznámému klukovi z Nových Jiren – 1 118 korun. „Není to krásný vánoční dárek? Myslím, že ano,“ těšila se z občanské solidarity za nás všechny Božena Jirků a podle ní peníze vybrané navíc postupně pomohou dalším klientům Konta Bariéry na doplacení nezbytných pomůcek.

Tedy Lukášovi (27 let), který se narodil bez části ruky a nohy, přispějeme částkou 100 tisíc ke sbírce Konta Bariéry na bionickou ruku. Mirkovi (32 let) pomůžeme doplatit vozík freewheelovým kolečkem částkou 71 296 korun. Hance (24 let) přidáme na chodící kolo Linker 59 590 korun a Mirkovi (43 let) přispějeme částkou 75 000 na atypický vozík, který mu zkvalitní život.