Tipy pro zdravější Vánoce. Zkuste odlehčit jídelníček a vyrazit na procházku

Samozřejmě člověk „nedostane infarkt“ po tom, co si dá smaženého kapra, bramborový salát nebo sní trochu lineckého cukroví. Důležité ovšem je se obecně zamyslet nad složením stravy, kterou jíme pravidelně a myslet přitom na naše zdraví na pár let dopředu a ani v období Vánoc to zbytečně nepřehánět.

Tuky nevadí, ale jezte ty zdravé

V našem jídelníčku bychom měli omezit především tuky živočišného původu jako je máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky, tučné vepřové (krkovice, bůček, slanina) nebo hovězí maso (především kližka, bok, krk). Nevhodná je většina uzenin (párky, salámy).

Milujete-li sýry, vyhněte se produktům s obsahem tuku nad 40 procent. Jogurty jsou vhodné ty, které jsou tučné do 3 procent. Všechny tučné potraviny obsahují velký podíl nasycených a trans mastných kyselin, jež zvyšují hladinu cholesterolu v krvi.

Nekonzumovat žádné tuky by ovšem pro organismus nebylo dobré. Nezdravé živočišné tuky, proto nahraďte tuky rostlinného původu. Těmi jsou například kvalitní rostlinné oleje, chia či lněná semínka nebo ořechy. Obsahují velký podíl omega 6 a omega 3 nenasycených mastných kyselin. Působí příznivě na náš srdečně cévní systém a pomáhají snižovat hladinu LDL (zlého) cholesterolu v krvi.

Prospěšné omega 3 nenasycené mastné kyseliny jsou ve velkém množství obsaženy v tučných rybách, jako je například losos. Na našem talíři by se měly objevovat nejlépe dvakrát týdně.