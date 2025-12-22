Jak mít lepší Vánoce. Jednoduché kroky ke svátkům plným pohody

Každý rok se snažíme připravit perfektní Vánoce, ale právě tato snaha nás často vyčerpá víc než samotné svátky. Psychologové varují, že tlak na dokonalost bere radost, klid i energii. Naučte se letos zpomalit, nebýt na sebe přísní a vytvořit atmosféru, která vás bude opravdu těšit.

Ilustrační fotografie | foto: Getty Images

Víte, že Vánoce patří podle psychologů na seznam nejstresovějších událostí v životě? A není divu. Vždyť jejich přípravě věnujeme spoustu času, energie a peněz.

Očekáváme, že budou dokonalé! Že budeme mít dokonalé jídlo, dokonalý stromeček, dokonalé dárky… Že budou všichni spokojení, nadšení a v přátelské náladě. Bohužel v nerovném boji mezi očekáváním a realitou leckdy vítězí ta druhá – nedokonalejší a obyčejnější. Vyhněte se zklamání a zkuste prožít svátky jinak.

Dva lexauriny a láhev vína. Samota o Vánocích ničí duše, ale není trvalá

Co radí psychologové?

Vzdejte se dokonalosti! Svátky nemusí být jako z reklamy. Každá žena dobře ví, že není možné být odpočatá a zároveň mít perfektně čistý dům či skvěle navařeno. Dobře ví, že po několika dnech strávených ve společnosti úklidových prostředků a u sporáku jen těžko najde sílu na vřelý úsměv a skvělou náladu.

Ale podle psychologů je perfekcionismus v případě svátků nadmíru škodlivý! Spolu s představami o dokonalých svátcích totiž způsobuje, že ztrácíme ze zřetele to nejdůležitější – sebe a své blízké.

Nemusíte dělat nic!

Zní to jako vtip? Vůbec ne. Svátky lze vnímat i jako čas osvobozený od plnění očekávání, obvyklých povinností a činností. Ať je to čas na péči o sebe. Dopřejte si osm hodin spánku, čtěte si své oblíbené knihy, poslouchejte hudbu, jděte na procházku.

Neopouštějte zdravé návyky

Přejídání, alkohol a nedostatek pohybu či spánku – to jsou faktory způsobující stres a pocity viny. I během svátků přece můžete jíst zdravě, dostatečně spát a věnovat se pohybu.

Namísto smaženého kapra si dejte grilovanou rybu a místo vanilkových rohlíčků datlové kuličky bez cukru. Určete si své hranice a zkuste do svého programu zařadit procházky, jógu nebo meditace.

A vánoční přípravy dělejte společně. Vždyť pomáhat jeden druhému tak, aby se nikdo necítil, že nesl celé břemeno, je nejlepším začátkem pro vytvoření atmosféry štěstí a pohody.

Zapomeňte na přehnaná očekávání

Stanovení realistických očekávání ohledně svátků a toho, jak se budou vyvíjet, je jedním z klíčových způsobů, jak chránit duševní zdraví. Také je důležité brát na zřetel, že i naši blízcí mají očekávání, ale ta mohou být zcela odlišná od našich.

Vánoce nemusí být dokonalé, aby byly úžasné. Nesoustřeďte se tedy pouze na materiální aspekty Vánoc. Během svátků by se měly více počítat gesta a upřímné pocity, ne peníze.

Buďte k sobě laskaví

Laskavost a pochopení, které si projevujeme, mohou výrazně zlepšit naši pohodu. Pokud jsme k sobě příliš kritičtí, aktivujeme sympatický nervový systém a zvyšujeme hladinu kortizolu, stresového hormonu.

Naučte se říkat „ne“, přestaňte se srovnávat s ostatními a přijměte sami sebe.

Tradice s mírou

Většina z nás se každý rok drží stejných tradic i za cenu toho, že nám to vlastně úplně nevyhovuje. Vánoce ale nemusí být každý rok stejné, a už vůbec ne „jako z reklamy“. Stejně jako se naše rodiny rozšiřují a mění se, mohou se měnit i způsoby, jakými svátky slavíme.

Tipy pro zdravější Vánoce. Zkuste odlehčit jídelníček a vyrazit na procházku

Ponechte si tradice, které jsou pro vás cenné, ale buďte otevření i novým možnostem. Důležité je si o svých představách v rodině otevřeně promluvit, ať nedojde k nedorozumění nebo zklamání.

Užijte si vánoční atmosféru doma

Během adventu se toho děje spousta. Čím více se ale svátky blíží, spousta lidí má tendenci zrychlit a stresovat se. Přestože vánoční atmosféra láká ven, pokud se 23. prosince budete prodírat davem s nákupními taškami, těžko si ji užijete.

Zkuste si klidnou a kouzelnou atmosféru vytvořit doma, tam si ji přece jen vychutnáte nejvíc. Nebude vám lépe v teplých ponožkách nebo pod dekou u vánočního filmu? Zapalte si k tomu svíčku, uvařte vánoční čaj a máte vánoční atmosféru bez stresu.

Pozor na finanční tlak

Jedním z největších stresorů během svátků jsou finance. Výdaje na dárky, výzdobu a oslavy mohou mnohé dovést do dluhů. Podle psychologů může impulzivní utrácení vést k pocitům viny, úzkosti, a dokonce i ke zhoršení mezilidských vztahů.

Máte-li problém udržet kontrolu nad svými financemi, odborníci doporučují vytvořit si rozpočet a držet se ho. Plánování pomáhá předejít impulzivním nákupům, které jsou často příčinou finančního stresu. Navíc, pokud si stanovíte limity, budete mít skvělý pocit, když je dodržíte.

Článek vyšel v prosincovém vydání časopisu Zdraví.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Slavné krásky a největší rozparky, které letos vynesly do společnosti

Největší rozparky roku 2025

Ještě před pár lety by byl extrémní rozparek na večerní róbě faux pas. V poslední době se však k odhalování nohy i celého rozkroku slavné ženy na červeném koberci uchylují stále častěji. A jejich...

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Odmalička věděla, že chce pomáhat lidem, uzdravovat je. Když se pak stala zdravotní sestrou, našla v tom smysl i poslání, které ji později přivedlo k pořádání seminářů o prevenci rakoviny.

Jak mít lepší Vánoce. Jednoduché kroky ke svátkům plným pohody

Ilustrační fotografie

Každý rok se snažíme připravit perfektní Vánoce, ale právě tato snaha nás často vyčerpá víc než samotné svátky. Psychologové varují, že tlak na dokonalost bere radost, klid i energii. Naučte se letos...

22. prosince 2025

Soukromé wellness rituály vás nakopnou i uprostřed zimy

Kdo by nemiloval v podzimních dnech horké a voňavé koupele. Ani ty ale citlivým...

Dny ztrácejí sluneční svit a světlo, a tak se snažíme hledat teplo, klid a stabilitu jinde – hřejivé koupele, výživné masky, olejové masáže či další tipy, které pohladí tělo i duši, jsou jako...

22. prosince 2025

Užijte si vánoční pohodu. Tyto kousky jsou pro svátky jako stvořené

Flitrová sukně pouzdrového střihu a volná halenka tvoří dokonalou dvojici pro...

Dárky je příjemné dostávat i rozdávat. Při nákupech myslete nejen na sebe a své blízké, ale udělejte si čas na dobré skutky. A Vánoce si užijte v pohodě.

22. prosince 2025

VIDEA ROKU 2025: Plastiky, piercing i nahota. Móda, která vám vyrazí dech

Móda na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Móda nezná pravidla, ale hranice vkusu a přešlapu je velice tenká. Ani letos tomu nebylo jinak a zaznamenali jsme pár zajímavých módních výstřelků, které navíc mnohdy nejsou levné. V přepočtu miliony...

22. prosince 2025

Jaké budou Vánoce podle hvězd? Týdenní horoskop od 22. prosince

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

22. prosince 2025

Vaří pivo, má kérky, chodí do fitka. Dovolte si být sami sebou, vyzývá farářka Silná

Premium
Farářka Sandra Silná

Chová včely, vaří pivo, zvedá činky, chodí na manikúru, do sauny – a zároveň oddává, doprovází, pohřbívá, křtí a někdy i křičí. Farářka Sandra Silná bourá stereotypy okolo toho, jak má vypadat...

22. prosince 2025

Vaječný likér

Vaječný likér
Recept

Lehké

25 min

K českým Vánocům bezpochyby patří i vaječný likér. Ten domácí je samozřejmě nejlepší.

Chléb, který je víc než chléb. Nové fráze v marketingu válejí, smysl mají nesmyslná spojení

Premium
Jíme vědomě, cítíme přítomný okamžik, hledáme své vnitřní já, kupujeme chléb,...

Jíme vědomě, cítíme přítomný okamžik, hledáme své vnitřní já, kupujeme chléb, který je víc než chléb... Je čím dál těžší upoutat pozornost, zazářit v obrovské konkurenci. Přesvědčit zákazníky,...

21. prosince 2025

Jednasedmdesátiletý muž je pro mladé vzorem, posiluje od patnácti

Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku....

Bývalý voják Nate Wilkins z Floridy pracuje i v jednasedmdesáti letech jako trenér a snaží se s klienty o to, aby podpořili dlouhověkost. Sám je v kondici jako před desetiletími. „Moc se toho u mě s...

21. prosince 2025  10:39

Krátké dny zvyšují únavu i stres. Sedm jógových pozic pomůže zklidnit mysl

Online lekce jógy se Šárkou Štursovou

Krátké dny, nedostatek světla a sychravé počasí se v zimě často podepisují na psychické pohodě. Jóga pomůže zmírnit únavu, stres i horší náladu. Vyzkoušejte sedm jógových pozic, které vám pomohou...

21. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

8 tipů na úchvatné plesové účesy a jak je vytvořit s pomocí kulmy či fénu

Ve spolupráci
Hollywoodské vlny

V čem spočívá plesový styling a jak doma vykouzlit dokonalý účes? Klíčová je kvalitní příprava s důrazem na objem, lesk a fixaci, sladění se šaty i správná volba účesu podle délky vlasů.

21. prosince 2025

Říct NE je umění. Naučte se asertivitě po malých snadných krůčcích

Je nesmírně důležité mít se ráda. Pokud se objevy nějaký neduh, problém,...

Možná máte pocit, že děláte všechno jen tak, jak si přejí druzí. Přesto existuje způsob, jak jednat upřímně, ale přitom zůstat slušní. Říká se mu asertivní chování. Umíte s klidem v duši říct ne?

21. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.