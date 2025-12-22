Víte, že Vánoce patří podle psychologů na seznam nejstresovějších událostí v životě? A není divu. Vždyť jejich přípravě věnujeme spoustu času, energie a peněz.
Očekáváme, že budou dokonalé! Že budeme mít dokonalé jídlo, dokonalý stromeček, dokonalé dárky… Že budou všichni spokojení, nadšení a v přátelské náladě. Bohužel v nerovném boji mezi očekáváním a realitou leckdy vítězí ta druhá – nedokonalejší a obyčejnější. Vyhněte se zklamání a zkuste prožít svátky jinak.
Co radí psychologové?
Vzdejte se dokonalosti! Svátky nemusí být jako z reklamy. Každá žena dobře ví, že není možné být odpočatá a zároveň mít perfektně čistý dům či skvěle navařeno. Dobře ví, že po několika dnech strávených ve společnosti úklidových prostředků a u sporáku jen těžko najde sílu na vřelý úsměv a skvělou náladu.
Ale podle psychologů je perfekcionismus v případě svátků nadmíru škodlivý! Spolu s představami o dokonalých svátcích totiž způsobuje, že ztrácíme ze zřetele to nejdůležitější – sebe a své blízké.
Nemusíte dělat nic!
Zní to jako vtip? Vůbec ne. Svátky lze vnímat i jako čas osvobozený od plnění očekávání, obvyklých povinností a činností. Ať je to čas na péči o sebe. Dopřejte si osm hodin spánku, čtěte si své oblíbené knihy, poslouchejte hudbu, jděte na procházku.
Neopouštějte zdravé návyky
Přejídání, alkohol a nedostatek pohybu či spánku – to jsou faktory způsobující stres a pocity viny. I během svátků přece můžete jíst zdravě, dostatečně spát a věnovat se pohybu.
Namísto smaženého kapra si dejte grilovanou rybu a místo vanilkových rohlíčků datlové kuličky bez cukru. Určete si své hranice a zkuste do svého programu zařadit procházky, jógu nebo meditace.
A vánoční přípravy dělejte společně. Vždyť pomáhat jeden druhému tak, aby se nikdo necítil, že nesl celé břemeno, je nejlepším začátkem pro vytvoření atmosféry štěstí a pohody.
Zapomeňte na přehnaná očekávání
Stanovení realistických očekávání ohledně svátků a toho, jak se budou vyvíjet, je jedním z klíčových způsobů, jak chránit duševní zdraví. Také je důležité brát na zřetel, že i naši blízcí mají očekávání, ale ta mohou být zcela odlišná od našich.
Vánoce nemusí být dokonalé, aby byly úžasné. Nesoustřeďte se tedy pouze na materiální aspekty Vánoc. Během svátků by se měly více počítat gesta a upřímné pocity, ne peníze.
Buďte k sobě laskaví
Laskavost a pochopení, které si projevujeme, mohou výrazně zlepšit naši pohodu. Pokud jsme k sobě příliš kritičtí, aktivujeme sympatický nervový systém a zvyšujeme hladinu kortizolu, stresového hormonu.
Naučte se říkat „ne“, přestaňte se srovnávat s ostatními a přijměte sami sebe.
Tradice s mírou
Většina z nás se každý rok drží stejných tradic i za cenu toho, že nám to vlastně úplně nevyhovuje. Vánoce ale nemusí být každý rok stejné, a už vůbec ne „jako z reklamy“. Stejně jako se naše rodiny rozšiřují a mění se, mohou se měnit i způsoby, jakými svátky slavíme.
Ponechte si tradice, které jsou pro vás cenné, ale buďte otevření i novým možnostem. Důležité je si o svých představách v rodině otevřeně promluvit, ať nedojde k nedorozumění nebo zklamání.
Užijte si vánoční atmosféru doma
Během adventu se toho děje spousta. Čím více se ale svátky blíží, spousta lidí má tendenci zrychlit a stresovat se. Přestože vánoční atmosféra láká ven, pokud se 23. prosince budete prodírat davem s nákupními taškami, těžko si ji užijete.
Zkuste si klidnou a kouzelnou atmosféru vytvořit doma, tam si ji přece jen vychutnáte nejvíc. Nebude vám lépe v teplých ponožkách nebo pod dekou u vánočního filmu? Zapalte si k tomu svíčku, uvařte vánoční čaj a máte vánoční atmosféru bez stresu.
Pozor na finanční tlak
Jedním z největších stresorů během svátků jsou finance. Výdaje na dárky, výzdobu a oslavy mohou mnohé dovést do dluhů. Podle psychologů může impulzivní utrácení vést k pocitům viny, úzkosti, a dokonce i ke zhoršení mezilidských vztahů.
Máte-li problém udržet kontrolu nad svými financemi, odborníci doporučují vytvořit si rozpočet a držet se ho. Plánování pomáhá předejít impulzivním nákupům, které jsou často příčinou finančního stresu. Navíc, pokud si stanovíte limity, budete mít skvělý pocit, když je dodržíte.
Článek vyšel v prosincovém vydání časopisu Zdraví.