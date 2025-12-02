Jak si užít vánoční dobroty bez výčitek. Jednoduché triky, které fungují

Užívat si naplno všechny ty dobroty, které nás lákají v době adventu, ale nepřibrat ani deko? Zkuste to podle našich rad a uvidíte, že je to mnohem snadnější, než si myslíte.
Adventní čas

Máme tady období plné příjemných gurmánských zážitků – advent. A to znamená cukroví, svařené víno, horký punč i spoustu dalších lahůdek. Vzdát se toho všeho asi nepřipadá v úvahu, i když si možná chcete udržet štíhlou linii. Dobrou zprávou je, že si díky našim trikům můžete užívat bez špatného svědomí. Záleží totiž na tom, jestli budete mlsat chytře.

Malé změny s velkým účinkem

Přinášíme vám praktické rady, jak se chovat a co dělat například na vánočním trhu, při posezení u kávy nebo během domácího vaření a pečení. Pokud se pokusíte osvojit si každý den pár z nich, ušetříte v mnoha případech nadbytečné kalorie.

Tipy pro zdravější Vánoce. Zkuste odlehčit jídelníček a vyrazit na procházku

Nezní to jako něco náročného, že ne? Stejně rychle, jako se sčítají kalorie z mlsání, které si dopřejete v průběhu dne a jejichž důsledkem je váhový přírůstek po svátcích, nasčítají se i kalorie ušetřené. A tak můžete s využitím několika triků shodit až tři kila a místo diety si přitom dopřát spoustu kulinárních zážitků.

U adventní kávy

1. Ovocný trik: Vezměte si před každým cukrovím kousek ovoce. Tak budete automaticky mlsat méně.

2. Štólová volba: Zvolte raději tvarohovou štólu místo vánoční klasiky, protože jeden plátek tak bude mít zhruba o 80 kcal méně.

3. Jablečné štěstí: Výborná jablka pečená v troubě jsou alternativou vysokokalorických vánočních koláčů.

Vánoční svátky chutně, ale i zdravě: bez lepku, cukru i laktózy

4. Správné těsto: Kynuté nebo piškotové těsto je lehčí volbou při pečení všeho druhu, protože obě obsahují podstatně méně tuku než to třené nebo listové.

5. Bez příkras: Vynechte klidně polevu, cukroví a bezé pečivo vám budou chutnat i bez čokoládové nebo cukrové polevy.

6. Chuť na mlsání: Když jednou začnete, je často těžké s mlsáním přestat. Pokud je to i váš případ, prostě vycucejte peprmintový bonbon – máta zažene chuť na sladké.

7. Mléčná pěna: Na horkou čokoládu nebo cappuccino si dejte mléčnou pěnu místo šlehačky.

8. Louskání ořechů: Nejlepší je jíst ořechy čerstvé, přímo ze skořápek. Když je totiž sami pracně vylouskáte, sníte jich automaticky méně.

Ořechy jako zdravé mlsání. Mandle pomohou při hubnutí, kešu zlepší náladu

9. Chytrý výběr: Perníček v podobě dominové kostky má zhruba 100 kcal, kokosová makronka naproti tomu jen 40 kcal, volba je tedy jasná.

10. Sladkosti pryč z očí: Cukroví hned po posezení u kávy ukliďte, nebudete tak podléhat zbytečnému pokušení.

11. Čím tmavší, tím lepší: Hořké čokolády sníte automaticky méně než mléčné.

12. Tekuté kalorie: Pokuste se dávat přednost neslazeným nápojům.



Jak si užít vánoční dobroty bez výčitek. Jednoduché triky, které fungují

