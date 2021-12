Vánoce letos bez břichabolu. Dejte si od všeho, ale s mírou

Co pomůže vždy, když pálí žáha? Citronová šťáva – navzdory své kyselé chuti působí v těle jako velmi silná zásada, která neutralizuje nadměrnou produkci kyseliny solné v žaludku. Dejte si po obědě sklenku vody s čerstvě vymačkanou šťávou z poloviny citronu. Jablečný ocet – urychluje proces trávení a pomáhá potlačit bolest spojenou s pálením žáhy. Rozmíchejte 2 lžičky octa ve sklenici vlažné vody a upíjejte po malých doušcích. Zázvorový čaj – působí antibakteriálně a protizánětlivě (pálení žáhy může být totiž způsobeno také bakteriální infekcí) a mírní bolest. Zhruba 2 cm zázvorového kořene pokrájejte na malé kousíčky (lze i nastrouhat) a zalijte vroucí vodou, poté nechte cca 10 minut louhovat, přeceďte a hned vypijte. Česnek – v organizmu funguje podobně jako zázvor. Při potížích rozžvýkejte jeden syrový stroužek. Vyžaduje to trochu odvahy, ale výsledek je zaručený. Hrst mandlí – tato oblíbená pochoutka urychluje trávení a vysoký obsah zdravých tuků neutralizuje aktivitu žaludeční kyseliny. V případě akutních potíží se doporučuje sníst 10 až 20 mandlí. Šťáva z brambor – čerstvá šťáva, kterou si připravíte v odšťavňovači, je zásaditá a při pálení žáhy přijde velmi vhod. Vypijte 60 ml 4krát denně nalačno mezi jídly. Hořčice s vodou – rozmíchejte lžičku plnotučné hořčice v malé sklence vody a vypijte ji. Bolest odezní během chvilky. Nezní to sice moc vábně, to uznáváme, ale bleskurychle vás to zbaví potíží.