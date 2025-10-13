Pouhý týden před Vánoci předminulého roku dívka onemocněla. „Všechno to začalo už v listopadu 2023, kdy jsem už potřetí chytla covid. Patnáctého prosince jsem měla vystoupení s mojí taneční skupinou. To jsem ale nedokončila, protože se mi špatně dýchalo,“ uvedla Val.
Její stav byl natolik vážný, že byla převezena do nemocnice, kde se podrobila testům a lékaři zjistili, že její tělo napadla bakterie pyogenního streptokoka. Nebylo jasné, zda se vůbec dožije druhého dne. Byla uvedena do umělého spánku a rodiče dívenky lékaři připravovali na nejhorší. Valerie je ale velkou bojovnicí a přežila.
Bohužel lékaři museli později dívce kvůli nekróze amputovat obě nohy a část levé i pravé ruky. „Samozřejmě jsem s amputací souhlasila. Pokud bych si je nechala, nemohla bych se pohybovat a byla jen v bolestech. Všechno to dnes už beru s nadsázkou. Stalo se, stalo. Hodně lidí mi už před tou událostí říkalo, že mám dobrou povahu a jen tak něco mě nezlomí. A já to tak beru. Hodně mě to posílilo a mám pocit, že jsem tím i dost dospěla,“ uvedla Valerie v podcastu s Ivanem Klocem.
Nyní žije s protézami a má i bionickou ruku, kterou se naučila bravurně ovládat. Bez problémů v ní udrží skleničku nebo cokoli jiného. Vtipkuje ale, že by například plechovku mohla v mžiku rozdrtit.
Nad vodou Valerii držel pohyb. Od mala miluje tanec a věnuje se mu i nadále, což je velmi obdivuhodné. A co víc, je v něm stále neskutečně dobrá. Je zkrátka odhodlaná jít dál a těší se, co krásného jí život přichystá.
„Jsem ráda, že se to stalo zrovna mně. První dva týdny byly strašné pro mé rodiče. Nespali, byli v nemocnici stále se mnou. Snažili se dělat, že je všechno v pořádku. Ale nebylo to jednoduché. Jsou šťastní, že jsem to přežila a jak to beru. Kdyby se to stalo některé z mých sester, tak myslím, že já osobně bych to brala hodně těžko,“ pokračovala dál ve videu z podcastu na svém profilu na Instagramu, kde ji sleduje už přes pětapadesát tisíc lidí.
Její píle a odhodlání je velmi inspirativní. Tancuje, je v tom dobrá a navíc rozdává úsměvy na všechny strany. Je zkrátka šťastná, že dostala druhou šanci od života a hodlá ji využít na maximum. Nyní se věnuje především také studiu na střední škole.