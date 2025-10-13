Příběh dívky bez nohou bere dech. Valerie tančí a jde ostatním příkladem

Dnes šestnáctiletá Češka Valerie Kmentová v patnácti letech přišla o obě nohy a část ruky kvůli přemnožené bakterii. Ačkoli její vyhlídky nebyly vůbec dobré a lékaři měli velké obavy o její život, zabojovala a přežila. A dnes je pro mnohé velkým vzorem svým optimismem i životní energií.
Valerie je neskutečná bojovnice. Nikdy se nevzdala. Svůj osud vnímá pozitivně.

Valerie je neskutečná bojovnice. Nikdy se nevzdala. Svůj osud vnímá pozitivně.

Pouhý týden před Vánoci předminulého roku dívka onemocněla. „Všechno to začalo už v listopadu 2023, kdy jsem už potřetí chytla covid. Patnáctého prosince jsem měla vystoupení s mojí taneční skupinou. To jsem ale nedokončila, protože se mi špatně dýchalo,“ uvedla Val.

Její stav byl natolik vážný, že byla převezena do nemocnice, kde se podrobila testům a lékaři zjistili, že její tělo napadla bakterie pyogenního streptokoka. Nebylo jasné, zda se vůbec dožije druhého dne. Byla uvedena do umělého spánku a rodiče dívenky lékaři připravovali na nejhorší. Valerie je ale velkou bojovnicí a přežila.

Bohužel lékaři museli později dívce kvůli nekróze amputovat obě nohy a část levé i pravé ruky. „Samozřejmě jsem s amputací souhlasila. Pokud bych si je nechala, nemohla bych se pohybovat a byla jen v bolestech. Všechno to dnes už beru s nadsázkou. Stalo se, stalo. Hodně lidí mi už před tou událostí říkalo, že mám dobrou povahu a jen tak něco mě nezlomí. A já to tak beru. Hodně mě to posílilo a mám pocit, že jsem tím i dost dospěla,“ uvedla Valerie v podcastu s Ivanem Klocem.

Nyní žije s protézami a má i bionickou ruku, kterou se naučila bravurně ovládat. Bez problémů v ní udrží skleničku nebo cokoli jiného. Vtipkuje ale, že by například plechovku mohla v mžiku rozdrtit.

Nad vodou Valerii držel pohyb. Od mala miluje tanec a věnuje se mu i nadále, což je velmi obdivuhodné. A co víc, je v něm stále neskutečně dobrá. Je zkrátka odhodlaná jít dál a těší se, co krásného jí život přichystá.

„Jsem ráda, že se to stalo zrovna mně. První dva týdny byly strašné pro mé rodiče. Nespali, byli v nemocnici stále se mnou. Snažili se dělat, že je všechno v pořádku. Ale nebylo to jednoduché. Jsou šťastní, že jsem to přežila a jak to beru. Kdyby se to stalo některé z mých sester, tak myslím, že já osobně bych to brala hodně těžko,“ pokračovala dál ve videu z podcastu na svém profilu na Instagramu, kde ji sleduje už přes pětapadesát tisíc lidí.

Její píle a odhodlání je velmi inspirativní. Tancuje, je v tom dobrá a navíc rozdává úsměvy na všechny strany. Je zkrátka šťastná, že dostala druhou šanci od života a hodlá ji využít na maximum. Nyní se věnuje především také studiu na střední škole.

