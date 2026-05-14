Na TikToku je znovu populární trend tzv. vaječné kávy s jednoduchou, zato efektní recepturou: espresso nebo silná černá káva se smíchají s vyšlehanými žloutky, cukrem a kondenzovaným mlékem.
Uživatelé v komentářích chválí „nejkrémovější kafe svého života“ i extra dávku proteinu „schovanou“ v kávě právě díky žloutkům. Odborníci ale upozorňují, že trend může mít i méně příjemnou stránku.
Pozor na syrové žloutky
Problém může nastat kvůli tomu, že mnoho receptů používá vaječné žloutky v syrovém stavu. „Konzumace kávy se syrovými nebo nedostatečně tepelně upravenými žloutky s sebou nese riziko nákazy salmonelou, které bychom určitě neměli ignorovat,“ upozornila magazín Healthline americká dietoložka Michelle Routhensteinová.
Salmonela je bakterie, která může způsobit průjmy, horečky, zvracení nebo silné křeče. Zatímco většina zdravých lidí infekci zvládne bez komplikací, u seniorů, těhotných žen nebo lidí s oslabenou imunitou může mít vážnější průběh.
Mnoho lidí předpokládá, že horké espresso žloutky automaticky „uvaří“. Jenže podle odborníků to většinou nestačí. „Horká káva obvykle nedosahuje dostatečné teploty, aby vejce bezpečně tepelně upravila, a riziko salmonely tak snížila,“ vysvětluje Routhensteinová.
Pomůžou pasterovaná vejce
Bezpečným řešením, na které sázejí i v kavárnách, mohou být pasterizovaná (pasterovaná) vejce. Ta prošla zahříváním ve vodní lázni a díky tomu jsou zbavená bakterií včetně salmonely. U nás se prodávají většinou v tekuté podobě a žloutky se dají koupit i samostatně.
Vajíčka můžete při přípravě kávy také zcela vynechat a zkusit rostlinnou alternativu. Krémovou konzistenci pomůže vytvořit například našlehané ovesné mléko nebo aquafaba – tekutina z konzervované cizrny, která po vyšlehání připomíná sníh z bílků a používá se jako jeho náhrada ve veganských receptech.
Klasika napříč kontinenty
Virální vaječná káva ve skutečnosti není novinkou, podobné nápoje existují už desítky let. Nejznámější je vietnamská verze cà phê trứng, která vznikla ve 40. letech minulého století během nedostatku mléka. Je módní dodnes. Různé varianty „vaječné kávy“ existují i ve Švédsku (kaffeost) nebo Itálii (uovo sbattuto con caffè).
Chcete „egg coffee“ ochutnat? Odborníci se shodují, že jedna káva se žloutky zdravému člověku pravděpodobně neublíží – problém může nastat, kdybychom nepasterovaná syrová vejce konzumovali často.
Navíc doporučují to s vaječnou kávou nepřehánět kvůli vyššímu obsahu cukru. Ideální je dopřát si ji jen příležitostně, třeba namísto dezertu.