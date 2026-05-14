Vaječná káva dobývá internet. Na co si dát pozor při její přípravě

Autor:
Krémová káva se syrovými žloutky – to je aktuální hit sociálních sítí. Trend známý jako „egg coffee“ slibuje sametovou chuť i extra energii. Odborníci ale upozorňují, že populární drink může přinášet i zdravotní rizika. Záleží na zvolených ingrediencích.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na TikToku je znovu populární trend tzv. vaječné kávy s jednoduchou, zato efektní recepturou: espresso nebo silná černá káva se smíchají s vyšlehanými žloutky, cukrem a kondenzovaným mlékem.

Uživatelé v komentářích chválí „nejkrémovější kafe svého života“ i extra dávku proteinu „schovanou“ v kávě právě díky žloutkům. Odborníci ale upozorňují, že trend může mít i méně příjemnou stránku.

Soogia (SOO-jee-yah) @soogia1

Have you tried it yet? And yes, the milk frother helps a lot! #eggcoffee #Caffèalluovo #Càphêtrứng

13. května 2026 v 8:45, příspěvek archivován: 13. května 2026 v 8:45

Pozor na syrové žloutky

Problém může nastat kvůli tomu, že mnoho receptů používá vaječné žloutky v syrovém stavu. „Konzumace kávy se syrovými nebo nedostatečně tepelně upravenými žloutky s sebou nese riziko nákazy salmonelou, které bychom určitě neměli ignorovat,“ upozornila magazín Healthline americká dietoložka Michelle Routhensteinová.

Salmonela je bakterie, která může způsobit průjmy, horečky, zvracení nebo silné křeče. Zatímco většina zdravých lidí infekci zvládne bez komplikací, u seniorů, těhotných žen nebo lidí s oslabenou imunitou může mít vážnější průběh.

Mnoho lidí předpokládá, že horké espresso žloutky automaticky „uvaří“. Jenže podle odborníků to většinou nestačí. „Horká káva obvykle nedosahuje dostatečné teploty, aby vejce bezpečně tepelně upravila, a riziko salmonely tak snížila,“ vysvětluje Routhensteinová.

Káva a mléko. Hodí se k sobě, nebo škodí zdraví?

Pomůžou pasterovaná vejce

Bezpečným řešením, na které sázejí i v kavárnách, mohou být pasterizovaná (pasterovaná) vejce. Ta prošla zahříváním ve vodní lázni a díky tomu jsou zbavená bakterií včetně salmonely. U nás se prodávají většinou v tekuté podobě a žloutky se dají koupit i samostatně.

Vajíčka můžete při přípravě kávy také zcela vynechat a zkusit rostlinnou alternativu. Krémovou konzistenci pomůže vytvořit například našlehané ovesné mléko nebo aquafaba – tekutina z konzervované cizrny, která po vyšlehání připomíná sníh z bílků a používá se jako jeho náhrada ve veganských receptech.

Klasika napříč kontinenty

Virální vaječná káva ve skutečnosti není novinkou, podobné nápoje existují už desítky let. Nejznámější je vietnamská verze cà phê trứng, která vznikla ve 40. letech minulého století během nedostatku mléka. Je módní dodnes. Různé varianty „vaječné kávy“ existují i ve Švédsku (kaffeost) nebo Itálii (uovo sbattuto con caffè).

vibeancafe @vibeancafe

A Hanoi specialty, Vietnamese egg coffee. For those craving for authentic Vietnamese taste, this will bring you back to Hanoi. It's one of our favourite drinks to have in the morning, it's just so silky and creamy, and the coffee kick really goes well with the cream. #hanoi #eggcoffee #vibean #vietnamesecafe

13. května 2026 v 8:50, příspěvek archivován: 13. května 2026 v 8:50

Chcete „egg coffee“ ochutnat? Odborníci se shodují, že jedna káva se žloutky zdravému člověku pravděpodobně neublíží – problém může nastat, kdybychom nepasterovaná syrová vejce konzumovali často.

Navíc doporučují to s vaječnou kávou nepřehánět kvůli vyššímu obsahu cukru. Ideální je dopřát si ji jen příležitostně, třeba namísto dezertu.

