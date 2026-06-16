Popularita vaginálních probiotických doplňků a čípků je částečně poháněna frustrací: existuje jen málo účinných možností léčby pro potíže spojené s vaginálním mikrobiomem.
„Je tu skutečný hlad po větším množství vědeckých poznatků a po dalších možnostech,“ říká k tomu Smita Gopinathová, odborná asistentka imunologie a infekčních nemocí na Harvard T. H. Chan School of Public Health, která se zabývá výzkumem vaginálních bakterií. Léčba stavů souvisejících s vaginálním mikrobiomem, jako jsou infekce močových cest nebo bakteriální vaginóza, se podle ní po desetiletí prakticky nezměnila. „Je to neuvěřitelně frustrující.“
Výzkumníkům stále chybí základní odpovědi na to, jak vaginální mikrobiom vlastně funguje – a první poznatky naznačují, že jeho zlepšování může být o dost složitější než jen spolknout pilulku.
Nezvyklé společenství
Mikrobiom je komplexní ekosystém virů, bakterií a hub uvnitř vagíny. Podle Smity Gopinathové je to „nezvyklé společenství“. Na rozdíl od střev, kde je ideální vysoká rozmanitost bakteriálních druhů, je u vagíny s lepším zdravím naopak spojeno jednodušší prostředí, kterému dominuje jeden druh.
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Obecně je hlavním znakem zdravého vaginálního mikrobiomu hojné zastoupení bakterie Lactobacillus. Naopak mikrobiom s nízkým množstvím laktobacilů je spojen s nepříznivými zdravotními dopady, jako jsou bakteriální vaginóza, předčasný porod nebo zvýšené riziko sexuálně přenosných infekcí.
Nejde o změnu pH
„Výzkumníci se snaží pochopit, jak tyto bakterie optimalizují vaginální zdraví, ale zatím si tím nejsou jistí; je také možné, že někteří zdraví lidé tyto bakterie vůbec nemají,“ říká lékařka, výzkumnice a vedoucí programu poruch vulvy a vaginy v Massachusetts General Hospital Caroline Mitchellová.
Jedna věc je ale jistá: dominance laktobacilů vede k mírně kyselému vaginálnímu pH. Výrobci mnoha produktů tvrdí, že upravují pH tak, aby dosáhly rovnováhy. „Ale to, co skutečně hledáme, není rovnováha,“ vysvětluje Mitchellová.
Tyto bakterie produkují kyselinu mléčnou a nižší pH pomáhá bránit přemnožení škodlivých bakterií. Zároveň podle lékařky nelze trvale změnit pH používáním produktu s nízkým pH ve vagíně. „To už se zkoušelo a nefunguje to,“ dodává.
Na rozdíl od střevního mikrobiomu, který reaguje na stravu, je vaginální mikrobiom hormonálně podmíněný. Během puberty se bakterie, jako jsou laktobacily, začnou usazovat na sliznici vaginálního kanálu. Vědci ale zatím nevědí, jak a proč se to děje.
Jak se tedy starat o vaginu?
„Obvykle vaginální mikrobiom nevyžaduje žádné zásahy,“ vysvětluje Mitchellová. Pokud se cítíte normálně, je pravděpodobně zdravý. Vagína se čistí sama – není potřeba ji ničím vymývat.
Při potížích, jako je svědění nebo podráždění, doporučuje Gloria Bachmannová, lékařka a profesorka porodnictví, gynekologie a reprodukčních věd na Rutgers Global Health Institute, před zahájením jakékoli léčby nejprve absolvovat vaginální kultivační test. „Díky tomu neprovádíte naslepo zásah, který nemusí fungovat nebo může oslabovat vaše dobré bakterie, houby i viry,“ vysvětluje.
Problém, který neexistuje
„V této oblasti se pro pacientky nedosáhlo velkého pokroku,“ podotýká Smita Gopinathová. Ty, které trpí vaginálními zdravotními potížemi, žijí denně s nepohodlím a bolestí; zmíněné infekce jsou navíc „násobiteli rizik“. Například bakteriální vaginóza je rizikovým faktorem pro sexuálně přenosné infekce, pravděpodobně proto, že oslabuje přirozenou obranu proti infekci.
Nedostatek odpovědí a pozornosti ze strany zdravotnických odborníků zvyšuje frustraci pacientek a zájem o probiotika. Omezené porozumění vaginálnímu zdraví také ztěžuje schopnost rozlišit mezi běžnými vaginálními příznaky a zdravotním problémem.
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Například komentáře partnera o chuti nebo zápachu pochvy mohou vyvolat obavy, i když žádný problém neexistuje. „V důsledku toho mohou někteří lidé vyhledávat produkty, které mají řešit problém, jenž ve skutečnosti neexistuje,“ vysvětluje Sharon Hillierová, mikrobioložka a profesorka porodnictví, gynekologie a reprodukčních věd na University of Pittsburgh.
Fungují vaginální probiotika?
„V současnosti neexistují žádné produkty, které by spolehlivě a komplexně dokázaly změnit vaginální mikrobiom do stavu dominovaného bakterií Lactobacillus,“ upozorňuje Mitchellová. Navíc kvůli vysokým nákladům na vývoj nových léčiv a historickému nedostatku investic do ženského zdraví je dosavadní pokrok velmi pomalý.
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„Je nepravděpodobné, že by bakterie přijímané ústy ovlivnily vaginální mikrobiom,“ říká Gopinathová. Aby k tomu došlo, musely by přežít trávicí trakt. Produkty určené k vaginálnímu použití, například čípky, by podle ní mohly mít větší šanci na účinek, ale je potřeba více dat.
„Kromě zklamání a nákladů, pokud se ukážou jako neúčinné, mohou některá probiotika způsobovat i gastrointestinální vedlejší účinky,“ dodává Mitchellová. A ženám radí, aby se nediagnostikovaly samy bez řádného vyšetření. Pokud se domníváte, že máte například bakteriální vaginózu, ale ve skutečnosti jde o jiný problém, například chlamydie, můžete například oddálit správnou diagnózu a léčbu.