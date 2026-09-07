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Vagina se čistí sama. Jak správně pečovat o intimní partie

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

Myslíte si, že čím důkladnější intimní hygiena, tím lépe? Právě přehnaná péče může narušit přirozené prostředí citlivých partií. Přečtěte si, proč není dobré používat běžný sprchový gel, jak často se mýt a které změny už patří do rukou gynekologa.

Máte na vaně jeden sprchový gel, jímž umyjete celé tělo od hlavy až k patě? Pak je možná načase tento zvyk přehodnotit. Intimní partie jsou velmi citlivé a mají své přirozené prostředí, které jim pomáhá chránit se před nežádoucími mikroorganismy.

Běžná parfemovaná mýdla a sprchové gely můžou citlivou pokožku podráždit a narušit její přirozenou rovnováhu. Stejně tak však není dobré propadnout opačnému extrému a snažit se o naprostou čistotu několikrát denně. V intimní hygieně totiž víc než kde jinde platí, že méně bývá leckdy více.

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Kouzlení s pH

Při volbě intimní kosmetiky se vyplatí sledovat její složení i pH. To se během života ženy přirozeně mění, zejména v souvislosti s hormonálními změnami či nástupem menopauzy. Co vám vyhovovalo ve třiceti, nemusí být ideální o dvacet let později.

Vybírejte proto šetrné produkty bez zbytečné parfemace, v případě citlivé či suché pokožky můžete sáhnout i po jemných mycích emulzích nebo lehkých olejích. Pokud speciální přípravek používat nechcete a nemáte žádné potíže, nic se neděje, čistá vlažná voda je stále jednou z nejšetrnějších možností.

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Častější mytí automaticky neznamená lepší hygienu. Jednou denně obvykle stačí, samozřejmě s výjimkou situací, kdy se hodně potíte, sportujete nebo máte menstruaci. Ani tehdy však není potřeba citlivá místa intenzivně drhnout nebo opakovaně používat kosmetické přípravky.

Mnohem důležitější je jemné opláchnutí a důkladné, ale šetrné osušení. Pokud během dne potřebujete pohotové osvěžení, ale nemáte možnost se umýt, můžete výjimečně sáhnout po neparfemovaných ubrouscích určených pro intimní hygienu. Neměly by ovšem nahrazovat běžné mytí.

Pozor na vůně

Je přirozené, že intimní partie mají svou specifickou vůni, není proto třeba ji překrývat parfémem. Intimní deodoranty a silně parfemované přípravky naopak můžou citlivou pokožku podráždit.

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Pokud se přirozený pach náhle výrazně změní nebo se přidá neobvyklý výtok, svědění či pálení, kosmetika problém nevyřeší. V takovém případě je lepší obrátit se na gynekologa. Tělo tím může upozorňovat, že se přirozená rovnováha změnila a potřebuje pomoc.

Co intimním partiím zbytečně škodí

Vaginální výplachy
Pochva má vlastní samočisticí mechanismus a její vnitřek není potřeba vymývat. Výplachy mohou narušit přirozené poševní prostředí a rovnováhu mikroorganismů.

Parfemovaná kosmetika
Voňavá mýdla, sprchové gely, deodoranty nebo parfemované ubrousky mohou citlivou oblast podráždit. Pro běžnou hygienu zevních rodidel často postačí vlažná voda.

Příliš časté mytí
Snaha být „dokonale čistá“ může mít opačný efekt. Opakované mytí a používání kosmetiky během dne může pokožku vysušovat a dráždit.

Drhnutí žínkou či houbičkou
Intimní oblast nepotřebuje mechanické čištění. Šetrnější je omytí rukou a následné jemné osušení čistým ručníkem.

Snaha odstranit přirozenou vůni
Zdravá intimní oblast nemusí být bez vůně. Zpozornět je vhodné spíš při náhlé a výrazné změně pachu, zvláště pokud ji doprovází výtok, svědění, bolest nebo pálení.

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