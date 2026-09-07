Máte na vaně jeden sprchový gel, jímž umyjete celé tělo od hlavy až k patě? Pak je možná načase tento zvyk přehodnotit. Intimní partie jsou velmi citlivé a mají své přirozené prostředí, které jim pomáhá chránit se před nežádoucími mikroorganismy.
Běžná parfemovaná mýdla a sprchové gely můžou citlivou pokožku podráždit a narušit její přirozenou rovnováhu. Stejně tak však není dobré propadnout opačnému extrému a snažit se o naprostou čistotu několikrát denně. V intimní hygieně totiž víc než kde jinde platí, že méně bývá leckdy více.
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Kouzlení s pH
Při volbě intimní kosmetiky se vyplatí sledovat její složení i pH. To se během života ženy přirozeně mění, zejména v souvislosti s hormonálními změnami či nástupem menopauzy. Co vám vyhovovalo ve třiceti, nemusí být ideální o dvacet let později.
Vybírejte proto šetrné produkty bez zbytečné parfemace, v případě citlivé či suché pokožky můžete sáhnout i po jemných mycích emulzích nebo lehkých olejích. Pokud speciální přípravek používat nechcete a nemáte žádné potíže, nic se neděje, čistá vlažná voda je stále jednou z nejšetrnějších možností.
Bez přehánění
Častější mytí automaticky neznamená lepší hygienu. Jednou denně obvykle stačí, samozřejmě s výjimkou situací, kdy se hodně potíte, sportujete nebo máte menstruaci. Ani tehdy však není potřeba citlivá místa intenzivně drhnout nebo opakovaně používat kosmetické přípravky.
Mnohem důležitější je jemné opláchnutí a důkladné, ale šetrné osušení. Pokud během dne potřebujete pohotové osvěžení, ale nemáte možnost se umýt, můžete výjimečně sáhnout po neparfemovaných ubrouscích určených pro intimní hygienu. Neměly by ovšem nahrazovat běžné mytí.
Pozor na vůně
Je přirozené, že intimní partie mají svou specifickou vůni, není proto třeba ji překrývat parfémem. Intimní deodoranty a silně parfemované přípravky naopak můžou citlivou pokožku podráždit.
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Pokud se přirozený pach náhle výrazně změní nebo se přidá neobvyklý výtok, svědění či pálení, kosmetika problém nevyřeší. V takovém případě je lepší obrátit se na gynekologa. Tělo tím může upozorňovat, že se přirozená rovnováha změnila a potřebuje pomoc.
Co intimním partiím zbytečně škodí
Vaginální výplachy
Parfemovaná kosmetika
Příliš časté mytí
Drhnutí žínkou či houbičkou
Snaha odstranit přirozenou vůni