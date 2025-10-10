Co že je to ta vagína?
Skutečnost, že kniha, kterou obě dámy napsaly ještě jako medičky na univerzitě v Oslu, byla přeložena do 33 jazyků včetně češtiny, napovídá, že se opravdu máme ještě čemu učit, pokud jde o ženské pohlavní orgány.
Milování s ex, význam ponožek i pružnost vagíny. 10 zvláštních faktů o sexu
Nina Brochmanová tvrdí, že nemá ráda slovo vagína, přesto se se spoluautorkou rozhodly ho v titulu své knihy použít. „Vagína je pouze svalová trubice, ve které dochází k penetrativnímu sexu, porodu a menstruaci. Ale není to místo ženské sexuality. V genitáliích se toho děje mnohem víc, takže mluvit o všem jako o vagíně je velmi zjednodušující,“ vysvětluje.
Problém neřeší ani slovo vulva, což je označení pro vnější ženské orgány a nezahrnuje vagínu a vnitřní genitálie. Ideální by bylo používat spojení ženské pohlavní orgány, ale to by podle autorek čtenáře a čtenářky příliš nezaujalo. „Musíte užívat slova, kterým lidé rozumí a která běžně používají,“ vysvětlují.