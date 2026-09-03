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42 % dětí má vadné držení těla už na základní škole. Jak jim odlehčit tašku?

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Ve spolupráci   4:00

Víte, kolik toho vaše dítě denně nosí na zádech? Domácí váhový test vám otevře oči. | foto: Advertorial

Pravidelný pohyb a zdravý životní styl jsou pro správný vývoj dětské páteře základ. Dnešní školáci však čelí kombinaci několika rizikových faktorů – od těžkých tašek přes hodiny statického sezení až po špatné návyky u obrazovek. Jaké jsou hlavní příčiny dětských bolestí zad a jak jim lze pomocí úpravy denního režimu i chytrého vybavení efektivně předcházet?

Podle rozsáhlé výzkumné studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zjistili lékaři vadné držení těla u 42,4 % sledovaných dětí. S rostoucím věkem navíc tento podíl výrazně stoupá – u třináctiletých školáků dosahuje dokonce 54 %. Nejčastějšími diagnózami bývají předsunutá hlava, takzvaná kulatá záda (zvětšená hrudní kyfóza) nebo skoliotické držení těla.

Lékaři i fyzioterapeuti upozorňují, že dětská páteř se v průběhu růstu neustále vyvíjí a je mimořádně tvárná. Problémy se zády tak málokdy mají jediného viníka – obvykle jde o dlouhodobý souběh tří zásadních faktorů.

1. Školní tašky na hranici únosnosti: Když záda nesou rekordní kila

Jednou z nejviditelnějších příčin fyzického přetížení dětského pohybového aparátu je každodenní nošení těžkých učebnic, sešitů, pomůcek a svačin.

Odborníci ze SZÚ v doporučeních uvádějí, že naplněná školní taška by neměla přesahovat 10 až 15 % tělesné hmotnosti dítěte. Pokud tedy žák druhého stupně váží například 35 kilogramů, jeho aktovka by měla mít maximálně 3,5 až 5,25 kila.

Realita v českých školách je však často odlišná. Děti běžně na zádech nosí šest i více kilogramů. Dlouhodobé nošení takové zátěže nutí dítě nepřirozeně se předklánět, stlačuje meziobratlové ploténky a způsobuje chronické napětí v bederní i hrudní oblasti. Zvláštní riziko pak představuje nošení tašky na jednom rameni, které přímo vede k nerovnoměrnému zakřivení páteři.

Kolik toho vaše děti nosí na zádech?

2. Statické sezení a nepřirozený úhel krku: Syndrom předsunuté hlavy

Zatímco přetížený batoh působí na záda dynamickou zátěží při chůzi, druhý hlavní faktor představuje dlouhodobá pasivita. Děti stráví ve školních lavicích, u psacích stolů i ve volném čase sezením v průměru 6 až 8 hodin denně.

Největší problém nevzniká pouze sezením jako takovým, ale úhlem, v jakém dítě drží hlavu. Hlava školáka váží v průměru kolem 3 až 4 kilogramů. Pokud je páteř v neutrální, napřímené pozici, svaly krku a ramen nesejdou téměř žádnou nadbytečnou zátěž. Jakmile se však dítě předkloní k sešitu, knize nebo malé obrazovce mobilního telefonu pod úhlem 45 až 60 stupňů, pákový efekt dramaticky násobí tlak na krční páteř – zátěž působící na krk pak odpovídá zhruba 15 až 20 kilogramům.

Tento stav, v odborné literatuře označovaný jako „text neck“, vede k přetížení šíjových svalů, blokádám krční páteře, častým bolestem hlavy a postupnému kulatění horní části zad. Pokud školáci ke studiu či zábavě používají malé displeje položené na stole nebo v klíně, tento zlozvyk se fixuje jako trvalý pohybový vzorec.

3. Ochabování hlubokého stabilizačního systému

Třetí mozaikou problému je úbytek přirozeného, všestranného pohybu. Dětské tělo potřebuje pro správný růst páteře silný takzvaný hluboký stabilizační systém (střed těla neboli core), který zahrnuje svaly břicha, zad a pánevního dna.

Pokud dítě přechází ze sedu ve škole do sedu u domácího úkolu a chybí mu spontánní pohyb venku nebo sport, tyto hluboké svaly ochabují. Povrchové svaly pak přebírají jejich funkci, což vede k bolestivým svalovým dysbalancím a neschopnosti udržet vzpřímené tělo i při běžné chůzi.

Zvažte dětský batoh: Domácí test ve 4 krocích

Než se pustíte do nakupování nových pomůcek, vyzkoušejte si jednoduchý test, kterým zjistíte reálnou zátěž páteře vašeho dítěte:

  1. Zvažte dítě na běžné domácí váze.
  2. Zvažte kompletně sbalenou aktovku v běžný školní den (včetně pití a svačiny).
  3. Hmotnost aktovky vydělte hmotností dítěte a vynásobte stem. Pokud se dostanete výrazně nad hranici 15 %, je čas na redukci.
  4. Zvažte těžké učebnice či pracovní sešity, které lze nahradit v elektronické podobě, a odečtěte od nich hmotnost kompletního digitálního setu.

Příklad z praxe

  • Dítě váží 30 kg.
  • Sbalená aktovka váží 5,4 kg.
  • Výpočet: (5,4 : 30) x 100 = 18 %

Výsledek: Aktovka tvoří 18 % váhy dítěte, což překračuje doporučený limit 15 %. V tomto případě už batoh nadměrně zatěžuje dětskou páteř a je potřeba ubrat na hmotnosti.

Jak mohou k řešení přispět moderní technologie?

Je důležité zdůraznit, že samotný tablet ani žádné jiné elektronické zařízení vadné držení těla neléčí. Pokud je však technologie správně vybraná a doplněná vhodným příslušenstvím, dokáže efektivně adresovat hned dvě ze tří hlavních příčin – výrazně odlehčit školní tašce a podpořit zdravější ergonomii při učení.

Úleva pro záda: Sto gramů místo kilogramů papíru

Zatímco sada tištěných učebnic, atlasů a pracovních sešitů snadno váží 2 až 3 kilogramy, moderní kompaktní tablet se pohybuje v hmotnostním rozmezí okolo 300 až 600 gramů. Pokud škola umožňuje využívat elektronické učebnice, skripta v PDF nebo digitální pracovní listy, zátěž na dětská záda se okamžitě sníží o podstatnou část.

Ergonomické příslušenství: Změna úhlu pohledu

Tablet sám o sobě položený plochou na stole nutí k předklánění stejně jako kniha. Na rozdíl od mobilního telefonu či klasického sešitu ale nabízí široké možnosti ergonomického přizpůsobení:

  • Polohovatelná pouzdra a samostatné stojánky: Umožňují zvednout displej do výše očí a upravit jeho sklon. Dítě tak při čtení, sledování výukových materiálů nebo videohovorech nemusí sklánět hlavu dolů a drží krční páteř v přirozené, napřímené pozici.
  • Ergonomická dotyková pera (stylusy): Pera určená pro psaní na displej podporují správný úchop ruky a usnadňují ruční psaní poznámek či kreslení přímo do digitálních materiálů, aniž by se dítě muselo nad obrazovkou hrbit.
Planeo

Nákupní horečka před začátkem školy: Zájem o ergo-doplňky roste

Poptávka po kompaktní elektronice a příslušenství před začátkem školního roku tradičně výrazně stoupá. Rodiče čím dál častěji hledají cesty, jak dětem zjednodušit přípravu do školy a zároveň zmírnit fyzickou zátěž.

„Každoročně v období před začátkem školního roku zaznamenáváme zvýšený zájem o přenosná zařízení. Podle našich interních dat se prodeje tabletů před zářím oproti běžným letním měsícům zvyšují až trojnásobně. Stále častěji pozorujeme, že rodiče nekupují jen samotné zařízení, ale automaticky k němu dokupují i ergonomické doplňky – především polohovatelná pouzdra, stojánky a dotyková pera, která pomáhají vytvořit zdravější prostředí pro domácí přípravu,“ popisuje Jakub David, vedoucí obsahu na webu Planeo.cz.

3 rady pro zdravější dětská záda v praxi

  1. Učte děti střídat polohy a dělat přestávky: Při učení u tabletu i u klasického sešitu platí pravidlo 30/5. Po každých třiceti minutách sedu by mělo nasledovat alespoň pětiminutové protažení nebo krátká chůze.
  2. Hlídejte nastavení pracovního místa: Monitor či tablet by měl mít horní hranu obrazovky v úrovni očí. Židle by měla umožňovat opření celých chodidel o zem tak, aby kolena svírala pravý úhel.
  3. Nezapomínejte na přirozený pohyb: Žádný tablet, ergonomická židle ani lehčí batoh nenahradí přirozenou fyzickou aktivitu. Pravidelná chůze, plavání nebo cvičení s vlastní vahou těla jsou pro zdravý vývoj páteři nenahraditelné.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Planeo CZ.

Střední školy

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