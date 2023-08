Jsme otroky pitného režimu. Většině stačí litr tekutin za den, varuje lékař

„Když mozek dostane zprávu o nadbytku vody, podráždí se systém, který nás má před ním chránit, a organismus to s vylučováním jejích přebytků trochu přestřelí. Ledviny pak vyloučí vody víc, než kolik jsme jí vypili,“ říká lékař z Ústavu fyziologie na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a upozorňuje, že pít více, než potřebujeme, může být v některých situacích i životu nebezpečné. Kolik vody je tedy vlastně tak akorát? Jsou skutečně káva a čaj z hlediska příjmu tekutin méněcenné? A prospívá pití vody pleti?

Víte, kolik vody denně vypijete?

Myslím, že to bude zhruba okolo jednoho litru. Neměřím si to. Proč taky? Lidstvo po tisíciletí vůbec neřešilo, kolik vypije. Většinu historie měli lidé spíše problém se k vodě dostat, natož ještě k dostatečně čisté. Tahle móda „pitného režimu“ je trendem dnešní doby. Pořád na sobě něco pozorujeme, kontrolujeme a svým způsobem vymýšlíme hlouposti. Myslím, že stále ještě není překonaná pravda našich babiček: jez do polosyta, pij do polopita.