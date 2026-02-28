Co vás to napadlo, být neurochirurgem?
Už na škole jsem věděl, že chci na chirurgii. Nejdřív jsem mířil ke kardiochirurgii, ale pak jsem byl na stáži na neurochirurgii, a to mě chytlo daleko víc. Začal jsem chodit do ÚVN už jako student čtvrtého ročníku. Nasát prostředí. A tehdy platilo, že ti nejlepší studenti si mohli vybrat, kam nastoupí. Vybral jsem si neurochirurgii. Vzali mě. A od té doby dělám jen to. Třicet let opravování lidských hlav.
Posouváte elektrodu po míše a ptáte se: „Kde cítíte brnění?“ A pacient odpoví: „Brní mě palec.“ Ptám se: „Který?“ A on: „Ten, co nemám.“