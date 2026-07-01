Oči jsou během letních měsíců vystaveny celé řadě nepříznivých vlivů. Kromě ostrého slunečního záření je dráždí pyl, prach, vítr, chlorovaná voda v bazénech, mořská sůl i suchý vzduch z klimatizací.
Tyto faktory narušují přirozený ochranný film na povrchu oka, což může vést k pálení, svědění, zarudnutí, nadměrnému slzení nebo naopak nepříjemné suchosti. V některých případech se může rozvinout i zánět.
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Jak očím ulevit
Základem je věnovat svým očím dostatečnou péči a snažit se jim ulevit, třeba takto:
- Noste brýle. Sluneční chrání oči před UV zářením, prachem, pylem a větrem, plavecké zase před škodlivým vlivem chloru či soli.
- Hydratujte. V létě oči často trpí suchostí kvůli klimatizacím nebo slunečnímu záření. Úlevu přinášejí oční kapky, které pomůžou udržet povrch oka zvlhčený a chráněný.
- Vsaďte na oplachy. Po dni stráveném venku si oči opláchněte čistou vodou či speciální oční vodičkou, odstraníte tak alergeny, chlor a prach, které se na povrchu oka po celý den usazují a dráždí ho.
- Vyhněte se tření. Podrážděné oči svědí, když si je ale budete mnout, ještě více v nich roznesete alergeny a nečistoty.
Pozor na klimatizaci
Jak ještě předcházet nejrůznějším očním komplikacím? Při dlouhodobějším pobytu v klimatizovaných prostorách používejte zvlhčovače vzduchu nebo hydratační oční kapky.
Ze slunečních brýlí si udělejte svého věrného parťáka, chrání totiž i před nečistotami poletujícími ve vzduchu. A v neposlední řadě nezapomínejte ani na dostatečný pitný režim, předejdete tak suchosti očí.
Pomoc nabízí i příroda
Při mírném podráždění mohou ulevit i některé přírodní prostředky. Tradičně se využívá světlík lékařský, který je známý svými zklidňujícími účinky. Oblíbené je také aloe vera, které podporuje hydrataci a regeneraci.
V lékárně lze pak pořídit také přípravky s hyaluronátem sodným, jenž pomáhá udržovat povrch oka dostatečně zvlhčený.
Kdy raději vyrazit k očnímu lékaři
Vyhledejte odbornou pomoc, pokud:
Takové příznaky mohou signalizovat infekci nebo jiné onemocnění, které vyžaduje odbornou léčbu.
Článek vznikl pro časopis Tina.