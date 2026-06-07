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V ambulanci přibývá dětí s nespecifickými bolestmi zad. Důvodů je víc, říká primář

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David Buzek | foto: archiv Nemocnice AGEL Karviná

Ivana Faryová
  17:00
Degenerativních onemocnění páteře a jejích deformit přibývá, stejně jako počtu operací, který se v letech 2010 až 2024 téměř zdvojnásobil. „Souvisí to s lepší a včasnou diagnostikou a modernějšími technologiemi, které se v páteřní chirurgii za poslední roky hodně posunuly dopředu. Nárůst počtu operací je asi také spojen se stárnutím populace,“ říká primář oddělení páteřní chirurgie David Buzek.

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Lékaři Česka

Nemocnice AGEL Karviná patří ke špičce v oboru chirurgie páteře, tedy spondylochirurgie. Toto specializované pracoviště tu funguje už téměř 24 let. Změnily se během té doby diagnózy, s nimiž pacienti přicházejí nejčastěji?
Diagnózy se moc za tu dobu nezměnily, jsou to stále různé typy degenerativních a jiných onemocnění páteře. Určitě se zlepšila diagnostika, zkušenosti a léčebné postupy. Častěji však vidíme, že pacienti vyhledávají lékařské ošetření po pár dnech trvající bolesti bederní páteře, tzv. lumbago. Po několika dnech klidu a analgetikách se stav upraví sám. Takže se v ambulancích stále setkáváme s podobnými typy pacientů. Možná, jak populace stárne, jsme schopni operačně ošetřit více těch starších než na počátku, a to díky šetrnějším operačním technikám.

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