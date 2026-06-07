Nemocnice AGEL Karviná patří ke špičce v oboru chirurgie páteře, tedy spondylochirurgie. Toto specializované pracoviště tu funguje už téměř 24 let. Změnily se během té doby diagnózy, s nimiž pacienti přicházejí nejčastěji?
Diagnózy se moc za tu dobu nezměnily, jsou to stále různé typy degenerativních a jiných onemocnění páteře. Určitě se zlepšila diagnostika, zkušenosti a léčebné postupy. Častěji však vidíme, že pacienti vyhledávají lékařské ošetření po pár dnech trvající bolesti bederní páteře, tzv. lumbago. Po několika dnech klidu a analgetikách se stav upraví sám. Takže se v ambulancích stále setkáváme s podobnými typy pacientů. Možná, jak populace stárne, jsme schopni operačně ošetřit více těch starších než na počátku, a to díky šetrnějším operačním technikám.
Nemocnice AGEL Karviná patří ke špičce v oboru chirurgie páteře, tedy spondylochirurgie. Toto specializované pracoviště tu funguje už téměř 24 let. Změnily se během té doby diagnózy, s nimiž pacienti přicházejí nejčastěji?
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