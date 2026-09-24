Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Úzkostných dětí přibývá. Psycholog radí, kdy už zpozornět

Tereza Dusová

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlédnou. Psycholog vysvětluje, kdy už je dobré zpozornět.

Podle Národního ústavu duševního zdraví vykazuje až 30 procent žáků základních škol známky střední až těžké úzkosti. Právě proto se o této problematice mluví stále častěji.

Úzkost dokáže paralyzovat. Rady, jak si pomoci a kdy už jít raději k lékaři

„Je to způsobeno i tím, že děti dokážou úzkosti pojmenovat a my dospělí jsme na ně citlivější,“ vysvětluje psycholog Václav Mertin z Family Hub.

Podle psychologa klade současná společnost objektivně mnohem větší nároky na psychiku každého z nás, než tomu bylo dřív. A týká se to i dětí, jejichž úzkosti se mohou s návratem do školních lavic ještě víc prohloubit. Čeká brzké vstávání, povinnosti a tlak na výkon.

Kdy zpozornět?

  • Úzkost trvá dlouhodobě a neodezní ani po odstranění důvodu.
  • Dítě se začne vyhýbat škole, sportu nebo setkávání s kamarády, protože má strach či obavy.
  • Objeví se sebepoškozování nebo jiné rizikové chování.
  • Dítě je smutné, podrážděné, uzavřené nebo ztrácí o cokoli zájem.

Občasná úzkost patří k životu už od nejútlejšího věku. „Běžné obavy komplikují dítěti život jen přechodně a v mírné podobě. Jindy ale můžeme nabýt přesvědčení, že dítě vyvede z míry úplně cokoliv a že je v nepohodě permanentně,“ vysvětluje základní rozdíl Mertin.

Nechutenství i bolesti břicha

Úzkost se u každého dítěte projevuje jinak. Záleží nejen na jeho povaze, ale také na věku. Mezi časté projevy patří nechutenství, bolesti břicha a hlavy nebo častější nemocnost. Tyto projevy mohou nastat v jakémkoli věku.

„U starších dětí se mohou objevit stejné tělesné příznaky, ale také odmítání některých činností nebo kontaktu s vrstevníky. Varovným signálem může být i sebepoškozování či nadměrná konzumace energetických nápojů.“

Pokud u svého dítěte úzkosti pozorujete, nemusíte hledat hned viníka v sobě. Spouštěčů může být několik. Může jít o školu, sportovní výkon, vztahy s vrstevníky, domácí prostředí nebo sociální sítě.

Jak dětem pomoci zvládat stres? Úzkostlivě je neochraňujte a nepřetěžujte

„Pokud se sejde okolností víc, zvyšuje se pravděpodobnost k jejich propuknutí. Nesmíme však zapomínat na osobnost dítěte a jeho temperament. Některé děti jsou citlivější a jejich psychika zranitelnější, takže je mohou rozhodit i situace, které jiné dítě zvládne bez větších obtíží,“ upozorňuje psycholog.

Dodává, že mnohdy dítě řeší i „existenciální témata“, byť jeho schopnost vypořádat se s nimi je v té chvíli na výrazně nižší úrovni. Řeší například, že jim umřou rodiče, mají obavu z budoucnosti, klimatické krize nebo že bude válka.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Problémy nebagatelizujte

Není nutné hned vodit dítě k psychologovi. Nejdůležitější je komunikace, a to právě mezi rodiči a dítětem. Vaším úkolem je v tu chvíli zachovat co možná největší klid. Když jsou rodiče sami úzkostní, přenášejí své rozpoložení okamžitě na dítě.

„Není vhodné bagatelizovat a znevažovat žádné obavy dítěte. A nepoužívat věty typu: ‚kluci nebrečej‘, ‚nic to není‘ nebo ‚to zvládneš, musíš se překonat‘. Na druhé straně nejsou vhodné dlouhé ‚rozebírací‘ hovory,“ vysvětluje psycholog Václav Mertin.

Sdílejte vlastní příběh a problémy

Vzhledem k tomu, že pomoc úzkostnému dítěti je hlavně na rodičích, námi oslovený psycholog doporučuje co nejvíc společného času. I komunikace má ale svá pravidla.

Šest způsobů, jak pomoci někomu, kdo trpí úzkostí

„Když s ním rodiče mluví, nechají mluvit dítě, nedělají mu přednášky, nepoučují ho. Jsou pozitivně naladěni. Musí z nich vyzařovat, že se nic hrozného neděje, že všechno společně zvládnou. Není vůbec vada, když mu rodiče občas sdělí své osobní zkušenosti,“ uzavírá psycholog.

Pokud obtíže přetrvávají, zhoršují se nebo se dítě stále více uzavírá do sebe, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Sezení u psychologa

Navštívit psychologa a požádat o pomoc není v dnešní době žádné stigma. „Rovněž jsou psychologické služby mnohem dostupnější (byť se jich nedostává) a hlavně jsou podstatně akceptovatelnější než dřív,“ míní psycholog Václav Mertin.

Kdy ale psychologa vyhledat? „Dítě je v nepohodě a my netušíme proč. Když vidíme, že úzkost komplikuje dítěti běžný život výjimečně nanejvýš občas, moc bych to neřešil. Když jsme ale postaveni před dopady úzkosti neustále, měli bychom hledat pomoc. Nejprve u sebe – někdy trochu pomůže naše podpora, nebo že některým situacím dítě nevystavujeme. Pokud se pak trápíme všichni, hledal bych u odborníků,“ referuje psycholog.

Není to žádná ostuda. Domluvte se však dopředu, zda chcete být součástí sezení, nebo necháte dítěti soukromý prostor. To se ostatně odvíjí i od věku dítěte. Vězte, že odborník bude vaší ratolesti klást otázky, které by vás samotné nenapadly, a tím se dostanete i ke spouštěči problémů.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...

Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla...

Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu

Hvězdy seriálu Sanitka

Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...

Ráno, nebo večer? Kdy je nejlepší čas na sprchu a proč na něm záleží

ilustrační snímek

Sprchujete se hned po probuzení, nebo si očistu necháváte až na večer? Možná je to jen zvyk, denní doba ovšem může ovlivnit, co vám sprcha přinese. Záleží navíc i na teplotě vody, délce sprchování a...

Dopřejte pleti jednoduchý podzimní refresh. Vrátí jí šťávu a rozzáří ji

Ilustrační snímek

Podepsaly se na vás žhavé letní měsíce i jinak než opálením? Pokožka může být po prázdninách sušší, hrubší a najednou jsou vidět i vrásky, kterých byste si jinak nevšimli. Co s tím?

24. září 2026

Svetr je záchrana do chladných rán. Oblékněte letošní podzimní trendy

Pletenina je krásná sama o sobě, ale i v kombinaci s dalšími kousky ze stejné...

Chladná rána už si žádají své. Na kabát to ještě není, ale svetřík se hodit může. Jaké jsou letošní podzimní trendy, které vám pomohou zkrotit vrtkavé počasí?

24. září 2026

Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty

ilustrační snímek

Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné...

24. září 2026

Úzkostných dětí přibývá. Psycholog radí, kdy už zpozornět

Ilustrační fotografie

Bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlédnou. Psycholog vysvětluje, kdy už je dobré zpozornět.

24. září 2026

KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří

Čeština patří mezi složitější jazyky. Může za to ohýbání jazyka pomocí...

Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...

vydáno 24. září 2026

S Crohnovou chorobou na Everest. Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, říká

Premium
Monika Benešová

Monika Benešová onemocněla Crohnovou chorobou a jeden čas pro ni byla výzvou i obyčejná cesta metrem. Přesto si vytyčila daleko větší cíle – přešla Pacifickou hřebenovku, vystoupila na Mount Everest....

23. září 2026

Halušky s kysaným zelím a uzeným masem: Recept s křupavou cibulkou

Halušky s kysaným zelím a uzeným masem
Recept

Střední

70 min

Bramborové halušky tentokrát spojíme s pomalu dušeným kysaným zelím a opečeným uzeným masem. K nim...

Miliony sledujících a pohádkový úspěch. Kráska vybudovala kosmetické impérium

Kráska, která nedá mužům spát

Negin Mirsalehi je jednou z nejúspěšnějších světových beauty a módních influencerek, podnikatelek a digitálních tvůrkyň. Proslavila se nejen svým ikonickým stylem a hustými dlouhými vlasy, ale...

23. září 2026  8:22

Madla lásky sklapovačkami nespálíte. Boky zmenší až kalorický deficit

hubnutí fastfood

Tuk na bocích nelze odcvičit sériemi úklonů ani sklapovaček. Takzvaná madla lásky zmizí teprve s úbytkem celkového tělesného tuku – a k tomu posilovna vůbec není nutností. Pokud chcete zmenšit obvod...

23. září 2026

Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít

ilustrační snímek

Učení jsem vždy považovala za poslání. Dnes ale chodím do některých hodin se strachem a stále častěji přemýšlím o odchodu ze školství. Současná podoba inkluze, bez dostatečné podpory, podle mě...

23. září 2026

Výrazná ramena jsou zase trendy. Vycpávky nejsou jediná možnost

Hledáte skutečně sofistikovaný a ojedinělý model, který unosíte na slavnostní...

V 80. letech se ramenní vycpávky hřály na výsluní módních trendů. Kdo je neměl, jako by nebyl. Nyní hlásí svůj velký návrat. Poradíme vám, jak je nenuceně zařadit do šatníku, a šikovně tak kouzlit s...

23. září 2026

Aha moment pro rodiče teenagerů. Co důležitého je naučil pád bratrů Tateových

Britsko-americký influencer Andrew Tate (vlevo) i se svým bratrem Tristanem u...

Bratři Tateovi si kolem bohatství, maskulinity a pocitu křivdy vybudovali mimořádně výnosnou online image. Nyní, když se jejich toxické impérium hroutí jako domeček z karet, je důležité, abychom si...

23. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde