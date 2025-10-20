Když vám nervy nedají spát. Pět tipů, jak zmírnit noční úzkost

I když nemáte diagnostikovanou úzkostnou poruchu, v nějaké formě jste pocit úzkosti nejspíš už zažili. Jde o emoční stav, který tvoří především nervozita a obavy. Někdy je spojený s určitou situací, jako je třeba pracovní pohovor nebo první rande, jindy jde ruku v ruce s dlouhodobým stresem. A ne vždy je příčina zjevná.
Stává se, že právě v noci při usínání tento stav udeří nejintenzivněji. Mezi typické příznaky noční úzkosti patří překotný a nezastavitelný tok myšlenek, neklid, problémy s usínáním nebo časté probouzení. Může mít ale i fyzické projevy, jako je častější potřeba močit, bolesti břicha, pocení, svalové napětí nebo ztuhlá či bolestivá čelist, uvádí magazín Healthline.
Co vám v takových situacích může pomoct?
1 Dechová cvičení
Osvědčený trik proti úzkosti a nervozitě. Když jsme ve stresu, často začneme nevědomky dýchat povrchově a přerývaně.
Dýchací techniky nám pomáhají vrátit pozornost zpět k hlubokému a vědomému dechu, a tak ovlivňují doslova celé tělo. Zpomalují tep, regulují krevní tlak, uvolňují napětí a zklidňují mysl.