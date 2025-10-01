Zničehonic se vám sevře hruď, srdce se rozbuší, tělem projede vlna neklidu a dech se zrychlí. Přitom sedíte doma, kolem je klid a nic výjimečného se neděje. Tělo ale zareaguje, jako by hrozilo nebezpečí – spustí se panika, myšlenky se rozběhnou, přidá se strach. Tyto stavy nazýváme úzkostí, a pokud se vracejí, může jít o panickou ataku.
S přibývajícím věkem jsme citlivější na změny, samotu nebo obavy, které jsme dřív potlačovali. A tehdy se může objevit něco, co jsme do té doby vůbec neznali.
|
Panická ataka vás může paralyzovat. Co dělat, když přijde záchvat
Když se život zpomalí
Po padesátce se mění denní rytmus. Děti odejdou, práce ubude, přibude volného času a s ním také otázek. Člověk má víc prostoru na přemýšlení, ale i na vzpomínky a obavy, které dřív vytěsňoval.
Přidá se nespavost, únava, pocit nejistoty nebo fyzické změny, které tělo zpomalují. Někdy si ani neuvědomíme, že jsme dlouhodobě napjatí, ale tělo to ví. A může zareagovat právě úzkostí, neklidem nebo záchvatem paniky, který nás zaskočí i v úplném klidu.
Někdo začne mít problém odejít z domu, jiný se leká každého telefonátu. Objeví se obavy, které dřív neexistovaly, třeba strach z cesty, z mluvení s cizím člověkem, z nečekané situace.
Úzkost umí narušit běžný život i sebevědomí. Je těžké si přiznat, že se necítíme dobře, když jsme celý život všechno zvládali. Ale právě to je základ, znamená to pochopit, že i silný člověk potřebuje někdy zvolnit a hledat cestu zpátky k rovnováze. A že pomoc existuje.
Cesta k úlevě
Důležitým krokem je mluvit o tom. Nezůstávat s tím sám a nečekat, že to samo přejde. Praktický lékař může rozpoznat, jestli nejde o panickou ataku, doporučit psychologa nebo krátkodobě předepsat léky, které zklidní tělo. Často pomůže už jen to, že člověk slyší vysvětlení: co se v těle děje, proč a že to má řešení.
Ani psycholog není důvod ke studu. Je to odborník, který pomáhá stejně jako lékaři. K úlevě přispějí i malé změny v každodenním životě. Pravidelný režim, dostatek pohybu, lehčí jídlo, omezení kávy a alkoholu, vynechání zpráv o politice a černé kroniky.
|
Úzkost jako civilizační nemoc. Pět kroků, jak si můžeme pomoct sami
Naopak si dopřejte více světla, přírody, hudby. Pomáhá cvičit dech, psát si myšlenky, plánovat si den dopředu nebo jen dělat věci, které dřív přinášely radost. I když to nejde hned, úzkost lze zvládnout. Neodejde hned, ale dá se s ní naučit žít tak, aby vám přestala řídit život.
Pomoc při úzkostech
V případě strachů a úzkosti pomůže terapie, která odhalí skutečnou příčinu vašich psychických potíží a začne s ní pracovat. Říct si o pomoc vnímá dnes už většina lidí jako běžné. Podle průzkumu portálu Terapie.cz považuje psychoterapii za známku vlastního selhání pouze 7 procent lidí. Řada lidí ale tápe, kde s péčí o duševní zdraví začít a jak poznat dobrého odborníka.
Psycholožka Julie Janošíková radí: „Měl by mít vždy vystudovanou vysokou školu v oboru psychologie, psychiatrie nebo se sociálním zaměřením a dlouholetý psychoterapeutický výcvik, případně další pracovní zkušenosti a vzdělání týkající se terapie. Nejdůležitější je ale osobnost terapeuta a to, aby vám lidsky sedl.“
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.