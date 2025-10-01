Tlak na hrudi, problémy s dýcháním. Panika může připomínat infarkt

Úzkost dokáže zasáhnout nečekaně – při klidném večeru doma stejně jako uprostřed dne. A přijít může v jakémkoli věku. Třeba u lidí po padesátce se častěji objevují obavy a vnitřní napětí, které tělo může přetavit v panickou ataku. Jak poznat její příznaky a kde hledat cestu k úlevě?

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Zničehonic se vám sevře hruď, srdce se rozbuší, tělem projede vlna neklidu a dech se zrychlí. Přitom sedíte doma, kolem je klid a nic výjimečného se neděje. Tělo ale zareaguje, jako by hrozilo nebezpečí – spustí se panika, myšlenky se rozběhnou, přidá se strach. Tyto stavy nazýváme úzkostí, a pokud se vracejí, může jít o panickou ataku.

S přibývajícím věkem jsme citlivější na změny, samotu nebo obavy, které jsme dřív potlačovali. A tehdy se může objevit něco, co jsme do té doby vůbec neznali.

Panická ataka vás může paralyzovat. Co dělat, když přijde záchvat

Když se život zpomalí

Po padesátce se mění denní rytmus. Děti odejdou, práce ubude, přibude volného času a s ním také otázek. Člověk má víc prostoru na přemýšlení, ale i na vzpomínky a obavy, které dřív vytěsňoval.

Přidá se nespavost, únava, pocit nejistoty nebo fyzické změny, které tělo zpomalují. Někdy si ani neuvědomíme, že jsme dlouhodobě napjatí, ale tělo to ví. A může zareagovat právě úzkostí, neklidem nebo záchvatem paniky, který nás zaskočí i v úplném klidu.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Někdo začne mít problém odejít z domu, jiný se leká každého telefonátu. Objeví se obavy, které dřív neexistovaly, třeba strach z cesty, z mluvení s cizím člověkem, z nečekané situace.

Úzkost umí narušit běžný život i sebevědomí. Je těžké si přiznat, že se necítíme dobře, když jsme celý život všechno zvládali. Ale právě to je základ, znamená to pochopit, že i silný člověk potřebuje někdy zvolnit a hledat cestu zpátky k rovnováze. A že pomoc existuje.

Cesta k úlevě

Důležitým krokem je mluvit o tom. Nezůstávat s tím sám a nečekat, že to samo přejde. Praktický lékař může rozpoznat, jestli nejde o panickou ataku, doporučit psychologa nebo krátkodobě předepsat léky, které zklidní tělo. Často pomůže už jen to, že člověk slyší vysvětlení: co se v těle děje, proč a že to má řešení.

Ani psycholog není důvod ke studu. Je to odborník, který pomáhá stejně jako lékaři. K úlevě přispějí i malé změny v každodenním životě. Pravidelný režim, dostatek pohybu, lehčí jídlo, omezení kávy a alkoholu, vynechání zpráv o politice a černé kroniky.

Úzkost jako civilizační nemoc. Pět kroků, jak si můžeme pomoct sami

Naopak si dopřejte více světla, přírody, hudby. Pomáhá cvičit dech, psát si myšlenky, plánovat si den dopředu nebo jen dělat věci, které dřív přinášely radost. I když to nejde hned, úzkost lze zvládnout. Neodejde hned, ale dá se s ní naučit žít tak, aby vám přestala řídit život.

Pomoc při úzkostech

V případě strachů a úzkosti pomůže terapie, která odhalí skutečnou příčinu vašich psychických potíží a začne s ní pracovat. Říct si o pomoc vnímá dnes už většina lidí jako běžné. Podle průzkumu portálu Terapie.cz považuje psychoterapii za známku vlastního selhání pouze 7 procent lidí. Řada lidí ale tápe, kde s péčí o duševní zdraví začít a jak poznat dobrého odborníka.

Psycholožka Julie Janošíková radí: „Měl by mít vždy vystudovanou vysokou školu v oboru psychologie, psychiatrie nebo se sociálním zaměřením a dlouholetý psychoterapeutický výcvik, případně další pracovní zkušenosti a vzdělání týkající se terapie. Nejdůležitější je ale osobnost terapeuta a to, aby vám lidsky sedl.“

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Kojení jako antikoncepce, rozkojí se každá. Mýty, které matkám pletou hlavu

Nastávající maminky mají přístup k mnoha různorodým informacím, procházejí předporodními kurzy a sledují internetová fóra, málokdy jsou však připravené na realitu a skutečné nástrahy kojení. Toto...

1. října 2025

Podzim hraje odstíny hnědé a červené. Vylaďte se s přírodou

Ať už se nám to líbí, nebo ne, podzim udeřil v plné síle. Stromy hrají všemi barvami, a právě v nich můžeme najít inspiraci pro náš šatník. Prim hrají v tomto období všechny odstíny hnědé, béžové a...

1. října 2025

Život na vysoké noze. Nosit jehly chce trénink, ale vyplatí se to

Život je moc krátký na to, abyste se, milé dámy, držely při zemi. Dodejte si sebevědomí a výšku, stačí jen nazout podpatky.

1. října 2025

Tlak na hrudi, problémy s dýcháním. Panika může připomínat infarkt

Úzkost dokáže zasáhnout nečekaně – při klidném večeru doma stejně jako uprostřed dne. A přijít může v jakémkoli věku. Třeba u lidí po padesátce se častěji objevují obavy a vnitřní napětí, které tělo...

1. října 2025

Blíženci podlehnou svodům, Ryby vyrazí do dálek. Co slibuje horoskop na říjen

Premium

Je tady opět podzim a právě začíná říjen, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co přinese desátý měsíc jednotlivým znamením, na co se...

1. října 2025

Vepřové na mrkvi a bramborách

Vepřové na mrkvi a bramborách
Recept

Střední

70 min

Nevíte, co udělat k obědu? Zkuste vepřové maso na mrkvi a bramborách.

Velvyslankyně módy Žuži Jelineková. Zachránila rodiče sexem s důstojníkem

Premium

Sloužila ve válce, vlastní rodiče zachránila před smrtí, nebála se postavit samotnému prezidentovi a radila ženám v oblasti módy i sexu. Chorvatská módní návrhářka Žuži Jelineková prožila vzrušující...

30. září 2025

Práce s Ivetou Bartošovou mi ukázala nemocné prostředí celebrit, líčí vizážistka

Premium

První dítě měla v osmnácti, s druhým v kočárku se o pár let později zúčastnila konkurzu, který jí obrátil život vzhůru nohama. Stala se úspěšnou modelkou a reklamní herečkou, později ještě úspěšnější...

30. září 2025

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

30. září 2025  8:01

Bolest, brnění, zakopávání? Co je polyneuropatie a jak ji poznat

Advertorial

Brnění nohou, pálení či časté zakopávání. Polyneuropatie trápí miliony lidí a může výrazně ovlivnit kvalitu života. Vzniká nejčastěji u diabetiků, ale i při nadměrném užívání alkoholu nebo po...

30. září 2025

Zhubněte podle horoskopu. Jaká dieta je ideální pro vaše znamení?

Chcete zhubnout s dietou, která vám bude šitá na míru? Hvězdy vám napoví. Každé znamení má jiné předpoklady i slabiny, proto stojí za to zjistit, co vašemu tělu prospívá a čemu se raději vyhnout....

30. září 2025

Pštros, hruška nebo skořice. Víte, co obsahuje vaše kosmetika?

Prokousat se malými písmenky na etiketách a obalech kosmetických přípravků není vždycky snadné. Některé obsažené složky znáte, u jiných možná nemáte ani ponětí, oč jde. Ale vědět, co a proč vaše...

30. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.