Úzkosti nepodceňujte, mohou vás ničit. Rady, jak s nimi úspěšně bojovat

Funguje-li u něčeho stoprocentně souvislost mezi psychickými a fyzickými potížemi, jsou to právě úzkosti. Na jedné straně je řada zdravotních problémů vyvolává, na straně druhé je samy způsobují. Mnohdy je těžké určit, co je příčinou a co důsledkem.

Typickým příkladem je astma – obtíže s dechem vedou k rozvoji úzkostí a úzkosti zhoršují dýchání… Podobné to je i s nemocemi srdce a cév aj.



V současné době výskyt úzkostných (nebo depresivně-úzkostných) poruch prudce stoupá. Izolace, spousta omezení, starost o zdraví své i svých blízkých, zhoršená ekonomická situace, osamělost. To vše je živnou půdou pro jejich rozvoj.

Nevyčítejte si je

Běžný strach ovšem není totéž. Když se z pochopitelných důvodů něčeho, někoho či o někoho bojíte, je to normální. Strachem vás organismus vlastně chrání – brání vám zbytečně riskovat, varuje před nebezpečím, aktivuje k činnosti, která pomůže situaci řešit.

Na rozdíl od toho úzkosti nemají jednoznačnou a dobře rozeznatelnou příčinu. Snaha vysvětlit si je či pro ně hledat „racionální“ důvody proto obvykle nepomůže. Málo platné je i přesvědčovat se, že se vám přece nic neděje, nebo si dokonce vyčítat, že se trápíte, když jsou na tom jiní hůř.

Raději si zkrátka připusťte, že se na vás úzkosti vrhly, a pokuste se je zahnat prostředky, které fungují. Možností je řada, ale musíte si je osvojit, abyste je měli „při ruce“, až bude třeba.

Alkohol určitě ne

Smiřte se s tím, že proti dlouhodobějším úzkostem je nutné bojovat déle a hlavně pravidelně (i v době, kdy vám na chvíli dají pokoj). Trvají-li úzkostné stavy opravdu dlouho a jsou intenzivní, neváhejte vyhledat psychologa či psychiatra.

Určitě nezkoušejte použít alkohol či jiné drogy – pomohou nanejvýš krátkodobě, načež stav ještě zhorší. Léky proti úzkostem vždy musí předepsat odborník a nesmíte překračovat doporučené dávkování.

Co rychle pomáhá