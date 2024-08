Vězněm ve vlastní hlavě. Psychoterapeutka líčí, jak se dá čelit úzkosti

Úzkost se projevuje plíživě, skrytě a rafinovaně, takže mnohdy člověk ani neví, že za tím, co mu komplikuje život, stojí ona.

Co bývá nejčastějším zdrojem úzkosti?

Kdyby to šlo takhle jednoduše shrnout, existovala by jednoduchá řešení a lidé by nepotřebovali chodit na terapie, kde často i velmi složitě hledáme, proč se vlastně necítí dobře. Pokud bych se ale měla pokusit to nějak zjednodušit nebo shrnout, pak jde o lidi vnímavé, přemýšlivé, často svědomité a pracovité, které trápí úzkosti. Týkají se často toho, co si o nich druzí myslí nebo pomyslí. Může to mít kořeny v dětství, v přísné a hodnotící výchově například.