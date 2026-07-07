Ještě před několika lety o něm mluvil celý svět jako o muži, který se snaží zastavit stárnutí. Osmačtyřicetiletý miliardář Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do projektu Blueprint, v němž pod dohledem desítek lékařů testuje nejrůznější postupy, které mají zpomalit biologické hodiny.
Podstupuje pravidelná vyšetření, pečlivě hlídá každý gram jídla, denně užívá desítky doplňků stravy a jeho organismus je pravděpodobně jedním z nejpodrobněji sledovaných na světě.
Johnson se v minulosti dostal do titulků médií i kvůli kontroverzním experimentům. Nechal si například aplikovat krevní plazmu svého tehdy sedmnáctiletého syna v naději, že by mohla zpomalit proces stárnutí a podpořit regeneraci organismu. Samotný experiment později ukončil, protože podle něj nepřinesl očekávané výsledky.
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Jeho každodenní režim ovšem zůstává mimořádně přísný – vstává brzy ráno, přesně dodržuje jídelníček, pravidelně cvičí, medituje, podstupuje laboratorní vyšetření a pečlivě sleduje stovky zdravotních ukazatelů.
Právě proto překvapilo jeho nejnovější oznámení. Muž, který se snaží přelstít stárnutí a jehož tělo je pod neustálým dohledem lékařů, přiznal na Instagramu, že mu diagnostikovali autoimunitní gastritidu – chronické onemocnění, při kterém imunitní systém napadá vlastní žaludek. Jeho případ zároveň připomněl, že ani nejzdravější životní styl a nejmodernější medicína nejsou zárukou, že se člověku autoimunitní onemocnění vyhne.
Podle Johnsona se problém pravděpodobně rozvíjel více než deset let. Dlouhodobě měl nízké zásoby železa, přestože podstupoval pravidelná vyšetření. Až gastroskopie, biopsie žaludku a specializované krevní testy odhalily autoimunitní gastritidu.
„Můj žaludek požírá sám sebe,“ popsal Johnson nemoc na sociálních sítích.
Johnson se zároveň zamýšlí nad tím, co mohlo ke vzniku onemocnění přispět. Připomněl, že jako dítě jedl převážně sladké cereálie, pil slazené limonády a často se stravoval ve fast foodech. V dospělosti podle svých slov prožil roky silného pracovního stresu při budování firmy, přibral na váze a potýkal se s depresí. Domnívá se, že právě tehdy se mohl rozběhnout autoimunitní proces, který se naplno projevil až o mnoho let později.
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Lze přelstít genetiku?
Johnsonova diagnóza vyvolala živou debatu také mezi odborníky na výživu. Nutriční specialistka Margit Slimáková na sociální síti X upozornila na paradox, že jeden z nejvíce sledovaných a testovaných lidí na světě, který investuje miliony dolarů do prevence stárnutí, přesto onemocněl chronickou autoimunitní chorobou. Položila přitom otázku, nakolik může zdravý životní styl podobným onemocněním skutečně zabránit a jak velkou roli hraje genetika.
Podle odborných lékařských institucí skutečně zdravý životní styl sice významně snižuje riziko řady civilizačních onemocnění, u autoimunitních chorob ale není rozhodujícím faktorem. Odborníci z Cleveland Clinic, Mayo Clinic i amerického National Institutes of Health (NIH) upozorňují, že na jejich vzniku se podílí kombinace genetické predispozice, poruch imunitního systému i vlivů prostředí a jejich přesná příčina zatím není zcela objasněna.
Johnson sám připustil, že zdravý životní styl není zárukou dokonalého zdraví. Svou diagnózu ale bere jako další výzvu, kterou chce pečlivě sledovat a léčit.
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Co je autoimunitní gastritida
Autoimunitní gastritida je chronický zánět žaludeční sliznice. Imunitní systém omylem napadá buňky žaludku, které vytvářejí žaludeční kyselinu a látku potřebnou pro vstřebávání vitaminu B12.
Postupně může docházet k úbytku žaludeční sliznice, nedostatku vitaminu B12, nedostatku železa, chudokrevnosti a zvýšenému riziku některých nádorů žaludku.
Nejčastější příznaky autoimunitní gastritidy