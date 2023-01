Ušní svíčky mají čistit i pomoci se stresem. Lékaři je však nedoporučují

Stále oblíbenější metoda ošetření uší prý vychází z praxe severoamerických indiánů kmene Hopi. Někteří léčitelé ji u pacientů používají k odstranění nadbytečného ušního mazu, ale obecně převažuje nasazení kvůli zmírnění bolesti uší, šelestu (tinnitus) a používá se také při migréně a poruchách spánku.

Ušní svíčky jsou dlouhé asi 20 centimetrů a uvnitř duté, většinou jsou vyrobené z bavlněného plátna napuštěného včelím voskem a v dolní části mají ochrannou membránu. Při spalování se tak nemůže do sluchového orgánu dostat žádný tekutý vosk.

Tenký konec se zlehka zasune do vnějšího ucha pacienta ležícího na boku a na druhém konci se pak svíčka zapálí. Hromadící se teplo a podtlak (podle těch, co svíčky s oblibou používají) aktivují proudění lymfy, zlepšují prokrvení v oblasti hlavy a vyvolávají příjemné uvolnění. Použitý vosk je často kombinovaný i s bylinkami, a tak působí současně jako aromaterapie.

Certifikované výrobky se ve shodě s bezpečnostními požadavky podle platné legislativy prodávají v lékárnách nebo obchodech s přírodními produkty. Kdo by chtěl ušní svíčku a s ní spojenou uklidňující terapii vyzkoušet, třeba kvůli relaxačním účinkům, měl by se vždycky raději svěřit do rukou zkušeného odborníka.

Co říkají výzkumy a lékaři

Žádná studie zatím vědecky nepotvrdila účinnost terapie ušními svíčkami. Že se pacienti po několika sezeních cítí lépe, připisují výzkumníci především jejich relaxačnímu účinku.

Většina akademických lékařů tuto alternativní metodu nedoporučuje a v žádném případě nemůže podle nich nahradit odborné lékařské ošetření.

Problémy, při kterých mají ušní svíčky pomoci poruchy metabolismu

léčba otoků

problémy s rovnováhou

nedoslýchavost, pískání v uších

časté onemocnění nosních dutin

bolesti zubů, migrény

deprese, vyčerpání, stres a napětí