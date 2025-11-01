Mohu sám rozpoznat, zda dobře slyším?
Určitě poznáte náhlou nedoslýchavost, protože vnímáte, že se něco děje. S věkem zhoršující se poruchu sluchu mnohdy nepoznáte, neuvědomujete si ji. Až okolí vás začne upozorňovat, že odpovídáte na něco, na co se vás neptali. Nebo si přidáváte na televizi hlasitost, která je pro ostatní nepříjemná. Sám si můžete poruchu sluchu uvědomovat hlavně v akusticky náročném prostředí, kde máte problém rozumět ostatním. Typické vyjádření pacienta, který má problém se sluchem, zní: „Slyším, ale nerozumím.“
Ublížit si můžete použitím rádoby sluchadel nebo pomůcek zakoupených mimo ordinace, nejčastěji na internetu. Nejsou individuálně nastavená a mohou vám vážně poškodit sluch.