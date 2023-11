Doplňky stravy na prostatu jen spoléhají na psychiku, říká profesor Dvořáček

„Člověk si uvědomuje svůj věk jen podle toho, že od té doby, co jsem předal přednostování kliniky mladším, každých pět let mě zvou jako hosta do televizní show Jana Krause. A už jsem tam byl nyní potřetí,“ směje se emeritní přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vaše jméno lze najít v Britishpedii – webové platformě věnované úspěšným lidem – mezi největšími osobnostmi České a Slovenské republiky. Jak se člověk dostane do takovéto prestižní encyklopedie?

Oslovili mne. Dost jsem se tomu bránil, ale šéfredaktorovi Britishpedie záleželo na tom, abych tam byl, a tak jsem nakonec souhlasil. Je to krásná kniha vázaná v kůži se zlatým čelem a vypadá velmi hezky. Až po uveřejnění mého jména v encyklopedii jsem zjistil, že ji čte hodně lidí a že dostat se tam je prestižní věc.