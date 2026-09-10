Od téměř čiré po tmavě žlutou
Moč zdravého člověka bývá čirá a světle žlutá až žlutá. Její odstín se však během dne přirozeně mění.
„Její zbarvení způsobují močová barviva, hlavně urobilin, a především závisí na tom, jak je moč koncentrovaná. Po větším příjmu tekutin bývá velmi světlá až téměř čirá, zatímco při menším příjmu tekutin je tmavší žlutá. Tmavší moč se proto může objevit ráno nebo po větším pocení a fyzické zátěži,“ vysvětluje lékař Adam Novák z Urokliniky Praha.
Samotnou barvu však nelze považovat za spolehlivý ukazatel zdravotního stavu. „Mohou ji ovlivnit také potraviny, vitaminy, některé léky, přidružená onemocnění pacienta či způsob skladování moči,“ upozorňuje urolog.
|
Jak předejít zánětu močových cest? Těchto 10 rad lékařů opravdu funguje
Růžová moč nemusí být krev
Neobvyklá barva nemusí automaticky znamenat nemoc. Růžovou až načervenalou moč může způsobit například červená řepa, ostružiny nebo některé výrazně zbarvené potraviny a nápoje.
Jasně žluté až oranžové zbarvení zase mohou mít na svědomí některé vitaminy nebo potraviny bohaté na karoten. Barvu moči mohou měnit také léky. Podle Mayo Clinic ji některé přípravky zbarvují například do oranžova, červena, modra či zelena.
„Tyto změny jsou často neškodné, zejména pokud je jejich příčina zřejmá a zbarvení po čase zmizí,“ říká urolog Novák. Pokud se však neobvyklá barva objeví bez vysvětlení nebo přetrvává, doporučuje nechat se vyšetřit.
Co může změnit barvu moči
Téměř čirá: velké množství vypitých tekutin
Tmavě žlutá: koncentrovaná moč, například při menším příjmu tekutin nebo po pocení
Růžová až načervenalá: červená řepa, ostružiny, některé potraviny a léky, ale také krev
Oranžová či výrazně žlutá: některé vitaminy, potraviny, léky nebo nedostatek tekutin
Modrá či zelená: vzácně některé léky nebo barviva používaná při vyšetřeních
Hnědá: některé potraviny a léky, ale také například onemocnění jater, ledvin či močových cest