Muž se cítí být upírem, pije krev milovaných lidí

„Už v pubertě jsem se hledal. Věděl jsem, že nejsem stejný jako ostatní. Když jsem poprvé ochutnal krev a došlo mi, jak moc po ní toužím, bylo mi to jasné. Začal jsem v historii pátrat po upírech a vše mi do sebe začalo zapadat,“ svěřil se muž.

Joseph pije pouze krev lidí, se kterými má speciální vztah. Jak sám říká, chuť krve se liší. „Je to asi vážně o tom, co jíte. Nedovedu si to úplně vysvětlit, ale krev chutná u každého jinak. Milovníci masa mají sladší krev než vegetariáni. Já sám rád nabídnu svou krev tomu, kdo po ní zatouží,“ pokračoval.

Pro mnohé jeho chování není normální. Často se setkává s velmi negativními reakcemi lidí. Dokonce mu bylo řečeno, že se ho někteří bojí. Nikomu by prý neublížil a nikdy by si nedovolil po někom požadovat krev násilným způsobem.

„Nemám potřebu komukoli něco vysvětlovat. Pokud mě ale lidé slušně osloví, rád jim o sobě něco povím. Dávám si krev po douškách, nepiji velké množství, protože lidské tělo tolik krve naráz v žaludku nesnese,“ doplnil. Už na první pohled je jasné, že je Joseph jiný. Rád se obléká do historických kostýmů. Miluje viktoriánskou módu, nosí klobouky i rukavičky. Miluje černou barvu a pokud svítí sluníčko, vždy se kvůli popáleninám zahaluje. „Jsem rád, že jsem se odhodlal k tomu, abych všem ukázal, kým opravdu jsem a nic neskrývám,“ dodal pro Mirror.