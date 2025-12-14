Na podzim vydal novou knihu Únava není normální. Proč bychom vyčerpání neměli podceňovat? Co se v těle děje, když ztrácíme vnitřní sílu? A jak ji znovu najít?
Proč jste se ve své nové knize zaměřil na únavu?
Právě proto, že se v posledních dvou letech intenzivně věnuji tomu, co k únavě vede – tedy nedostatku životní energie. Ta nám za normálních okolností pomáhá zdolávat překážky, dosahovat cílů. Je to energie, jež nás udržuje zdravé a léčí nás, když jsme nemocní. Po letech práce s klienty v ordinaci jsem stále víc přemýšlel nad tím, co všechny ty různé příběhy spojuje, zda existují nějaké zákonitosti, které máme všichni společné.
Jsme to my sami, kdo rozhoduje o tom, jak silně stres prožijeme. A naše myšlenky pak mění tělesnou biochemii, propisují se do těla.