Únava není normální. Přibírání i padání vlasů má svoji příčinu, varuje lékař

Premium

Fotogalerie 9

Cítíte se unavení, i když k tomu nemáte důvod? „Dlouhodobá únava není norma ani slabost nebo lenost, ale zpráva, že tělu dochází energie, stejně jako když se vybíjí baterie. Organismus nám tím říká, že už jede na dluh a strádá, což se podepisuje na našem zdraví,“ vysvětluje jeden z nejznámějších lékařů celostní medicíny Jan Vojáček. | foto: archiv Jana Vojáčka

Karolína Lišková
  20:00
Cítíte se unavení, i když k tomu nemáte důvod? „Dlouhodobá únava není norma ani slabost nebo lenost, ale zpráva, že tělu dochází energie, stejně jako když se vybíjí baterie. Organismus nám tím říká, že už jede na dluh a strádá, což se podepisuje na našem zdraví,“ vysvětluje jeden z nejznámějších lékařů celostní medicíny Jan Vojáček.

Lékaři Česka

Na podzim vydal novou knihu Únava není normální. Proč bychom vyčerpání neměli podceňovat? Co se v těle děje, když ztrácíme vnitřní sílu? A jak ji znovu najít?

Proč jste se ve své nové knize zaměřil na únavu?
Právě proto, že se v posledních dvou letech intenzivně věnuji tomu, co k únavě vede – tedy nedostatku životní energie. Ta nám za normálních okolností pomáhá zdolávat překážky, dosahovat cílů. Je to energie, jež nás udržuje zdravé a léčí nás, když jsme nemocní. Po letech práce s klienty v ordinaci jsem stále víc přemýšlel nad tím, co všechny ty různé příběhy spojuje, zda existují nějaké zákonitosti, které máme všichni společné.

Jsme to my sami, kdo rozhoduje o tom, jak silně stres prožijeme. A naše myšlenky pak mění tělesnou biochemii, propisují se do těla.

