Řízení je činnost, při které zrak zpracovává až 90 % všech informací. Přesto mnoho řidičů spoléhá na brýle, které si pořídili už před lety, nebo na pocit, že vidí docela dobře. Jenže zrak za volantem vyžaduje mnohem víc než jen čtení tabulky u lékaře.
Potřebujete dokonalé periferní vidění, schopnost bleskově přeostřit z palubní desky automobilu na navigační ceduli v dálce a vysokou odolnost vůči agresivním světlometům. Pokud se u vás objevuje únava očí při řízení, problém může být hlubší, než si myslíte.
Osm procent řidičů by vůbec za volantem sedět nemělo
Že nejde o nafouknutý problém, potvrzují i rozsáhlá testování v terénu. Společný projekt BESIPu a odborníků pod názvem Vidíš skvěle? přinesl znepokojivá zjištění. Z více než tří tisíc testovaných motoristů měla téměř polovina zrak, který vyžadoval korekci.
- Téměř 50 % řidičů vidí špatně, přičemž velká část z nich o své vadě vůbec neví.
- 8 % testovaných mělo zrak v tak špatném stavu, že by podle odborníků vůbec neměli sedět za volantem.
- Nejčastější vady: U mladších řidičů dominuje krátkozrakost, u starších pak zrádná dalekozrakost, kterou si člověk často neuvědomí, protože se zhoršuje velmi pozvolna.
Podle Tomáše Neřolda, šéfa BESIPu, je zásadním rizikem právě to, že lidé nechodí na pravidelné kontroly. Přitom jen v Česku má v řidičském průkazu zapsanou povinnost nosit brýle (tzv. harmonizační kód) přes 1,3 milionu lidí – skutečný počet těch, kteří je potřebují, je však podle měření mnohem vyšší.
Deset varovných signálů, že vaše vidění při řízení selhává
Mnoho řidičů nevědomky přehlíží drobné změny, které ale zásadně ovlivňují bezpečnost. Zde je 10 nejčastějších projevů, které naznačují, že vaše správné brýle možná už tak úplně správné nejsou:
Halo efekty a rozpitá světla při noční jízdě nemusí být jen otázkou únavy. Podle odborníků z American Academy of Ophthalmology mohou tyto jevy souviset s astigmatismem, suchým okem nebo špatně nastavenou korekcí. Pokud vás světla protijedoucích aut vyloženě obtěžují, je to jasný signál k návštěvě odborníka.
- Mhouření očí za volantem: Snažíte se „zaostřit“ na značku v dálce silou? Mhouření je jasným signálem, že vaše současné brýlové čočky už nekorigují vadu dostatečně.
- Bolesti hlavy po jízdě: Pokud vás po delší cestě třeští hlava, vaše oči pravděpodobně celou dobu bojovaly s nedokonalým obrazem a svaly kolem očí jsou přetížené.
- Značky přečtete až na poslední chvíli: Čas na reakci se zkracuje. To, co jste dřív viděli jasně, nyní luštíte až těsně před autem. Pomoci mohou jen přesné dioptrie nastavené na aktuální stav.
- Nejistota při předjíždění: Máte problém s odhadem vzdálenosti a rychlosti? Na vině může být porucha prostorového vidění, kterou vyřeší jen brýle na míru.
- Špatné vidění při dešti a mlze: Nízký kontrast odhalí každou oční vadu. Pokud cítíte, že v nepříznivém počasí vidíte hůře, vaše oko potřebuje modernější korekci.
- Oslňování při řízení: Agresivní LED světlomety jsou problém, ale pokud vás vyřadí na několik sekund, vaše brýle na řízení pravděpodobně postrádají odpovídající filtry.
- Rozmazané vidění při noční jízdě: Šero rozšiřuje zornici, což zvýrazňuje drobné optické vady oka, které ve dne nevnímáte. Proto je řízení v noci tak vyčerpávající.
- Vidíte halo nebo hvězdice: Světla lamp mají kolem sebe záři? Může jít o začínající šedý zákal nebo nekorigovaný astigmatismus, což odhalí odborné měření zraku.
- Potřeba naklánět hlavu: Pokud hledáte úhel, pod kterým je obraz ostřejší, vaše brýle nejsou správně vycentrované na střed vašich zornic.
- Pocit „písku“ v očích: Chronická únava očí a suchost jsou voláním o pomoc. Možná je na čase zvážit biometrické brýle.
Jak často na kontrolu zraku?
Aby se předešlo nebezpečným situacím, doporučuje se následující frekvence návštěv v odborné optice nebo u lékaře:
- Do 40 let: Alespoň třikrát za toto období.
- Od 40 do 65 let: Každé dva až tři roky (v tomto věku se začíná projevovat vetchozrakost).
- Nad 65 let: Každý rok až dva (senioři nad 68 let mají prohlídky povinné ze zákona).
Proč hůř vidím v noci při řízení?
Mnoho řidičů si stěžuje, že zatímco ve dne vidí skvěle, řízení v noci je pro ně utrpením. Tento jev souvisí s anatomií oka. Za šera se zornice roztáhne a paprsky světla se v oku lámou jinak než za ostrého dne. Klasická optika dříve pracovala s průměrnými modely oka, ale dnes už víme, že každé oko je unikátní jako otisk prstu.
Zde přichází ke slovu biometrické měření zraku. Na rozdíl od běžného testu toto vyšetření mapuje oko v tisících bodech a zjišťuje, jak se vaše vidění mění při různých světelných podmínkách. Výsledkem jsou biometrické brýlové čočky, které počítají s vaší individuální délkou oka i tvarem rohovky.
Technologie budoucnosti: biometrické inteligentní brýle
Pokud chcete za volantem maximální komfort, standardní řešení už nemusí stačit. Moderní brýlové čočky dnes využívají umělou inteligenci a biometrická data k tomu, aby zajistily ostré vidění v celém zorném poli.
Biometrické inteligentní brýle nejsou jen marketingový tah – je to technologický posun, který řidičům umožňuje vidět ostřeji i v okrajových částech brýlí, což je důležité pro sledování zpětných zrcátek a dění na krajnici.
Nové brýle postavené na těchto datech dokážou:
- Výrazně snížit oslňování při řízení od protijedoucích aut.
- Zlepšit vnímání hloubky a kontrastu za špatného počasí.
- Minimalizovat únavu očí i při několikahodinovém cestování.
Periferní vidění: proč nestačí vidět jen přímo před sebe?
Běžné brýlové čočky mají často jednu slabinu – nejostřejší obraz nabízejí pouze ve svém středu. Při pohledu do stran, například do zpětných zrcátek nebo při sledování cyklistů v mrtvém úhlu, může docházet k drobnému zkreslení obrazu. To nutí řidiče nepřirozeně natáčet celou hlavu, což zpomaluje reakce.
Právě v tomto bodě vynikají biometrické inteligentní brýle. Díky tomu, že jsou brýlové čočky vypočítány na základě unikátních dat vašeho oka, nabízejí stabilní a ostré vidění v celé své ploše. Pro řidiče to znamená:
- Širší zorné pole: Dění na krajnici i v zrcátkách vidíte ostře bez nutnosti neustálého pohybu hlavou.
- Jistota v křižovatkách: Rychlý pohled do stran je přirozenější a obraz se nedeformuje.
- Konec únavy: Mozek nemusí neustále korigovat rozmazané okraje, čímž se výrazně snižuje únava očí při řízení.
Jak zlepšit vidění při řízení: prvním krokem je kontrola zraku pro řidiče
Pokud na sobě pozorujete únavu nebo nejistotu, neoddalujte návštěvu odborníka. Profesionální kontrola zraku pro řidiče by měla být samozřejmostí alespoň jednou za dva roky. Právě při ní se může ukázat, že potřebujete biometrické brýle, které vám vrátí jistotu za volantem.
Dnešní možnosti, jak dosáhnout dokonalého vidění, jsou obrovské. Stačí vyhledat pracoviště, kde provádějí biometrické měření zraku a nechat si poradit, jaké biometrické brýlové čočky jsou pro váš styl jízdy nejvhodnější.
Pamatujte, že ostré vidění není jen o pohodlí, ale o vteřinách, které rozhodují v krizových situacích. Než vyrazíte na další delší trasu, ujistěte se, že vaše oči mají k dispozici tu nejlepší možnou péči. Své nejbližší partnery pro biometrické vidění můžete snadno vyhledat v optikách v rámci celé České republiky.
Rychlý test: jste za volantem v bezpečí?
Odpovězte si upřímně na tyto tři otázky:
Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, vaše současné brýle už pravděpodobně nestačí.
Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rodenstock.