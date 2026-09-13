Nejčastějšími příčinami únavy bývají málo spánku, dlouhodobý stres, pracovní vypětí, nepravidelný režim, nedostatek pohybu nebo naopak příliš velká fyzická zátěž. Svou roli hraje také špatný jídelníček a nedostatečný pitný režim.
V takových případech většinou pomůže upravit denní rutinu, dopřát si kvalitní spánek a pravidelný odpočinek. Pozornost je ale namístě ve chvíli, kdy únava trvá týdny, postupně se zhoršuje nebo člověka omezuje při běžných činnostech, které dříve zvládal bez větších obtíží.
|
Trápí vás únava? Než sáhnete po kávě, vyzkoušejte těchto 30 potravin
Chudokrevnost i cukrovka
Za dlouhodobým vyčerpáním se může skrývat například chudokrevnost. Při nedostatku červených krvinek nebo hemoglobinu se do tkání dostává méně kyslíku, což se může projevit slabostí, ospalostí, zadýcháváním, bolestmi hlavy, bušením srdce či bledostí.
Častou příčinou bývá nedostatek železa, který se může týkat například žen a jejich cyklu, ale souviset může také s nevhodným jídelníčkem. Někdo může být chudokrevný „od přírody“ a běžné krevní testy to neodhalí. Podobné potíže může způsobovat i nedostatek vitaminu B12 nebo kyseliny listové.
Výrazná slabost doprovází také některá onemocnění štítné žlázy. Při její snížené funkci se metabolismus zpomaluje a kromě vyčerpání se mohou objevit zimomřivost, přibývání na váze, suchá pokožka, zácpa nebo horší soustředění.
Únava se může pojit rovněž s cukrovkou, při níž tělo nedokáže správně hospodařit s glukózou. Varováním pak může být současně větší žízeň, častější močení, změny hmotnosti nebo rozmazané vidění. Dlouhodobý nedostatek energie se objevuje i u některých onemocnění srdce, jater či ledvin atd.
Infekce, stres, úzkost
Vyčerpání často přichází také během infekce a může přetrvávat ještě nějakou dobu po jejím odeznění. Organismus spotřebovává značné množství energie na obranu a následnou regeneraci, takže návrat do běžného režimu nemusí být okamžitý. Dlouhotrvající únava může doprovázet i některá zánětlivá či autoimunitní onemocnění.
Samotný pocit vyčerpání přitom obvykle nestačí k rozpoznání konkrétní choroby. Důležité jsou další projevy, například dlouhodobě zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, nevysvětlitelné hubnutí nebo noční pocení.
|
Neklid a únava bez příčiny? Možná vám chybí tyto důležité minerály
Na množství energie má velký vliv také psychika a kvalita spánku. Dlouhodobý stres, úzkost či deprese se mohou projevit výraznou tělesnou únavou, poruchami soustředění a pocitem, že ani po spánku člověk není odpočatý. Podobně se může projevovat spánková apnoe, při níž dochází během noci k opakovaným výpadkům dýchání a narušování spánku.
Pokud únava přetrvává několik týdnů, nemá jasné vysvětlení nebo se k ní přidají další obtíže, je vhodné obrátit se na praktického lékaře.
První pomoc při únavě
Doplňte tekutiny: I mírná dehydratace se může projevit únavou, bolestí hlavy a horším soustředěním. Pomůže proto sklenice vody nebo neslazeného čaje.
Dopřejte tělu energii: Pokud jste dlouho nejedli, sáhněte po lehkém jídle, které kombinuje sacharidy a bílkoviny, například jogurtu s ovocem, celozrnném pečivu se sýrem nebo hrsti ořechů.
Vyjděte na chvíli ven: Krátká procházka, čerstvý vzduch a denní světlo mohou pomoci zvlášť při únavě z dlouhého sezení a práce u počítače.
Myslete na železo: Jeho nedostatek patří mezi možné příčiny dlouhodobé únavy. Přirozeně ho obsahuje například maso, luštěniny nebo některá semínka a jeho vstřebávání podporuje vitamin C.
Nepřehánějte to s kávou: Šálek dokáže krátkodobě povzbudit, větší množství kofeinu ale může narušit následný spánek a únavu tím dál prohlubovat.
Když únava nepolevuje, hledejte příčinu: Pokud trvá několik týdnů navzdory dostatku spánku a odpočinku, je vhodné poradit se s lékařem.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.