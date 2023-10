Muž je štědrým dárcem spermatu, už má v Británii sto sedmdesát potomků

„Moc mě těší, kolik žen si mě vybere jako dárce spermatu. Někdo má zájem o klasický sex, jiné ženy preferují inseminaci a já pouze dodám materiál. A jiné chtějí kompletní umělé oplodnění. Pro někoho jsem jen dárce, jiné mě chtějí znát a představují mě i svým dětem,“ uvedl muž.

Joe ovšem touží po vážném vztahu. Říká, že pokud by našel ženu, která by dokázala přijmout, že už má 170 dětí, jako dárce spermatu by skončil. Sám by rád chtěl se svou partnerkou vlastní děti.

„Pokud mají matky dětí zájem o to, abych se nějak zapojil do jejich výchovy, udělám to. Je to ale samozřejmě jen určitá míra. Nemohu se všem věnovat jako jiní otci. Ale děti mě alespoň mohou potkat. Ví, kdo je doopravdy jejich otec,“ pokračoval pro Daily Mail.

Joe se ani nebojí, že by v budoucnu mohly nastat problémy ohledně intimního spojení některého ze sourozenců. S ohledem na to, kolik dětí od jednoho otce se už v Británii narodilo, je zde určitá pravděpodobnost, že by se někdy mohli setkat a zamilovat se. Joe ovšem věří, že se nic takového nestane. A dál nabízí své služby jako dárce.