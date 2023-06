Ženské tělo je jako detektivka, říká profesorka Fischerová. Pomáhá jí ultrazvuk

Je pro vás lidské tělo po všech těch letech, co se zaobíráte ultrazvukem, tajemné?

Stanovit správnou diagnózu je pro nás jako detektivka. Vždy jsem během studia medicíny obdivovala interní lékaře, jak dokážou ze střípků informací složit správnou diagnózu. Ovšem v zobrazovací diagnostice je to kolikrát ještě mnohem napínavější, protože vám ultrazvukové vyšetření umožní nahlédnout do celého lidského těla. Každý pacient je výzva a není lehkých případů. Člověk se vždy musí maximálně soustředit, protože i banální diagnóza může kolikrát přerůst ve složitý problém. Ale právě proto je práce lékaře sonografisty tak vzrušující a nikdy se neomrzí.

Často si pacientky za svůj zdravotní stav mohou samy, protože nechodí po porodu dál na gynekologické prohlídky.