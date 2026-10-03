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Tyto léky spolu raději nekombinujte. Chybu můžete udělat i s běžnou pilulkou


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léky voda pacient medikace | foto: Profimedia.cz

Někdy ani tolik nejde o množství léků, jako spíš o jejich kombinaci. Pilulka na tlak od praktika, další od specialisty, k tomu něco na bolest a při nachlazení ještě přípravek z lékárny. Některé léky se ale mohou navzájem negativně ovlivňovat.

Čím více prášků užíváte, tím důležitější je vědět, co všechno mezi nimi může vzniknout. Takzvané lékové interakce přitom nejsou problémem pouze u přípravků na předpis.

Potíže mohou způsobit také běžně dostupné léky proti bolesti, horečce, rýmě nebo kašli a někdy i doplňky stravy. Zvláštní pozornost je namístě také tehdy, pokud se léčíte u několika lékařů současně. Každý z nich by měl vědět, jaké další přípravky užíváte.

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Pilulky proti bolesti

K nejčastějším problémům patří nevhodné kombinování léků proti bolesti. Ibuprofen, naproxen nebo kyselina acetylsalicylová patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky a jejich současné užívání může zvýšit riziko nežádoucích účinků, zejména podráždění a krvácení do trávicího traktu nebo poškození ledvin.

Opatrnost je nutná také při jejich kombinaci s některými léky na vysoký tlak, kortikoidy či některými antidepresivy. Zvlášť rizikové mohou být spolu s léky snižujícími srážlivost krve, například warfarinem.

Dvakrát totéž, aniž to víte

Častou chybou není ani tak kombinace dvou různých léčiv, jako spíš nechtěné užití stejné účinné látky ve více přípravcích. Typickým příkladem je paracetamol. Může být nejen v tabletách proti bolesti a horečce, ale také v kombinovaných přípravcích proti nachlazení.

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Člověk tak může vzít jeden lék na bolest hlavy a druhý na příznaky chřipky, aniž si uvědomí, že v obou přijímá paracetamol. Příliš vysoká dávka přitom může vážně poškodit játra. Proto je důležité nesledovat pouze název přípravku, ale především jeho účinné látky.

I lék na rýmu může vadit

To, že je přípravek volně prodejný, neznamená, že ho lze bez omezení přidat k pravidelně užívaným lékům. Některé přípravky proti rýmě a nachlazení obsahují látky uvolňující ucpaný nos, které mohou být nevhodné například pro lidi s vysokým krevním tlakem nebo některými srdečními chorobami.

U kombinovaných přípravků navíc často najdete několik účinných látek najednou. Proto je při nákupu dobré lékárníkovi říct, jaké léky pravidelně užíváte, i když jdete jen pro něco běžného na rýmu nebo bolest.

Opatrně při ředění krve

Zvýšenou pozornost potřebují lidé užívající léky proti srážení krve. K nim není vhodné bez porady s lékařem či lékárníkem přidávat ani například některé běžné léky proti bolesti, protože výsledkem může být vyšší riziko krvácení.

Problém se nemusí projevit okamžitě. Varováním může být neobvyklá tvorba modřin, krvácení z nosu nebo dásní nebo krev ve stolici či moči. Při léčbě léky ovlivňujícími srážlivost krve je proto vhodné výběr dalších přípravků, včetně těch volně prodejných, konzultovat.

Lékař musí vědět, co všechno užíváte

Pokud vám léky předepisuje praktický lékař a zároveň několik specialistů, všichni by měli vědět, jaké další přípravky užíváte. Některé léky se totiž mohou navzájem ovlivňovat, i když jsou určené na úplně jiné potíže.

To ale neznamená, že máte některý z nich sami vysadit. Pokud zjistíte, že by jejich kombinace mohla být nevhodná, poraďte se nejdřív s lékařem nebo lékárníkem.

S paracetamolem opatrně, jinak si můžete nevratně poškodit játra

Vyplatí se proto mít aktuální seznam všech léků, které užíváte, a to včetně volně prodejných přípravků, vitaminů a doplňků stravy. Ukažte ho lékaři při předepisování dalšího léku a klidně také lékárníkovi. Ten může zkontrolovat, zda se jednotlivé přípravky vzájemně neovlivňují a zda některé z nich neobsahují stejnou účinnou látku.

Kontrolujete si, jestli léky kombinujete bezpečně?

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Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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