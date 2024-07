Trojnásobná máma skončila po operaci prsou v Turecku zohyzděná

„Na plastiku se složila celá moje rodina. Měl to být dárek k mým blížícím se třicátým narozeninám,“ uvedla žena pro server Dailymail. V přepočtu stál zákrok zhruba sto dvacet tisíc korun a Talyah věřila, že vše dopadne dobře. Už viděla, jak si užívá své dokonalé poprsí a nebude mít mindráky. Místo toho se ale po operaci potýkala s komplikacemi, které si žádaly další plastiku a s ní spojené neočekávané výdaje.

Když jí lékař kontroloval po zákroku, vše se zdálo být v pořádku. V klidu tak odcestovala zpět do rodné země a těšila se, až se s poprsím pochlubí doma. Několik dní po operaci ale začala mít bolesti, horečku a z jizev jí začal vytékat hnis. Volala na kliniku, kde ji uklidnili a poradili ještě pár dnů počkat. Podle lékaře se mělo vše samo bez problémů zahojit. Místo toho se ale jednoho dne žena probudila, od hnisu měla mokré i prostěradlo a v obou ňadrech díry.

„Po kojení už jsem neměla žádná prsa. Nechtěla jsem obří implantáty. Toužila jsem mít jen prsa jako dřív. Myslela jsem si, že to dopadne dobře. Ale dopadlo to špatně. Mám jizvy, každé ňadro je jinak velké, jsou zdeformovaná a aktuálně se za ně stydím ještě víc. Je to zlý sen,“ pokračovala.

Podle lékařů v Británii ale může být ráda, že přežila. Měla tak silnou infekci, že se v nemocnici báli, aby nedostala sepsi. Nyní by potřebovala další operaci, ale nemá na ni finanční prostředky. Bude tak muset čekat, než si našetří nebo se najde nějaký štědrý dárce. „Doufám, že jednou ta noční můra bude za mnou a opravdu se dočkám vysněných ňader,“ dodala.