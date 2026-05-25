Tři roky v čekárně. Proč české firmy tiše přicházejí o miliony

Průměrný Čech prožije ve zdraví jen 61 let. Do důchodu ale odcházíme v pětašedesáti. Tyto tři roky v čekárně jsou obdobím, kdy firmy platí za zkušené experty, kteří už ale bojují s tělem. Lze tento trend zvrátit pomocí technologií? A proč ani ta nejlepší AI nikdy nenahradí lidské slovo lékaře?
Budoucnost zdravotní péče se už nebude odehrávat v zaprášených kartotékách, ale v datech, včasné prevenci a digitální komunikaci. Konference Zdravé firmy, zdravé Česko, která se koná 11. června v pražském Karlíně, je místem, kde se tyto světy propojují | foto: uLékaře.cz

Konference Zdravé firmy, zdravé Česko

Technologie, prevence a udržitelnost lidského kapitálu. Třetí ročník odborné konference propojuje svět špičkové medicíny a moderního HR. Přijďte se inspirovat, jak řešit zdraví zaměstnanců strategicky.

  • Kdy: 11. června 2026 (9:00–16:00)
  • Kde: PernerKarlín, Praha
  • Program: 11 inspirativních řečníků a 7 hodin v inovativním prostředí.
  • Web: Odkaz

Český pracovní trh naráží na neúprosnou demografickou i zdravotní bariéru. Zatímco věk odchodu do starobního důchodu se posouvá směrem k 65 letům, biologické hodiny našich těl se zastavují mnohem dříve. Podle statistik prožijeme v plné síle a zdraví v průměru jen 61,6 let.

Tento rozdíl – necelé čtyři roky – představuje v životě zaměstnance i ve výsledovkách firem „období šedé zóny“. Člověk je sice formálně v práci, ale jeho pozornost a energie jsou roztříštěny mezi chronické bolesti, návštěvy specialistů a únavu. Jsou to roky, které tisíce Čechů tráví v čekárnách, aby „doléčili“ to, co v pětatřiceti zanedbali. Pro firmy jde o tichý odliv milionů korun v podobě absentismu, a hlavně presenteismu – stavu, kdy je zaměstnanec v práci přítomen fyzicky, ale jeho výkon je kvůli zdravotnímu stavu minimální.

Chirurg s pilotní licencí, který chce vrátit Čechům zdraví

Jedním z nejhlasitějších propagátorů změny tohoto systému je Tomáš Šebek. Chirurg, který proslul svými misemi s Lékaři bez hranic, podnikatel a hlavně otec čtyř dětí, se dnes kromě operačního sálu soustředí na mnohem větší bojiště: na délku života Čechů prožitou ve zdraví.

Právě Šebek, který stál u zrodu platformy uLékaře.cz, upozorňuje, že klíč k řešení neleží v budování dalších nemocnic, ale v prevenci a efektivním využití moderních technologií přímo v pracovním prostředí. Zajištění péče o zdraví už podle něj dávno nelze vnímat jen jako standardní benefit. Pro firmy se z něj stává strategická nutnost a klíčová investice do dlouhodobé udržitelnosti, díky které se mohou lidé vrátit z čekáren zpět do aktivního života.

AI v medicíně: Od sci-fi k běžné praxi

Lékař v telefonu. Ne umělá inteligence

Propojení technologické špičky s lidským slovem je principem, na kterém funguje...

V době, kdy na zdravotní dotazy odpovídají chatboti, je přístup ke skutečným odborníkům důležitější než kdy dřív. Na uLékaře.cz váš dotaz vždy čte a řeší živý člověk. Jde o komplexní 360° péči, která pokrývá nejen fyzické obtíže (s možností online konzultací a zajištěním termínu u specialisty), ale pomáhá řešit i duševní zdraví a prevenci vyhoření pomocí terapií. A na rozdíl od většiny konkurence nezůstává péče jen u zaměstnance – vztahuje se na celou jeho rodinu.

Velkým tématem dneška je umělá inteligence. Zatímco před pár lety zněly diagnózy stanovené algoritmem jako vystřižené z vědeckofantastického románu, dnes AI běžně pomáhá lékařům číst rentgenové snímky s přesností, která překonává lidské oko, nebo identifikovat rizika civilizačních chorob dříve, než se objeví první příznaky.

Tomáš Šebek se tomuto tématu bude věnovat i na chystaném 3. ročníku konference Zdravé firmy, zdravé Česko. V rámci své přednášky s názvem „Jak umělá inteligence mění medicínu“ ukáže,

které technologie se u nás skutečně používají a kde pomáhají nejvíc. AI však podle něj nemá být strašákem ani náhradou člověka. Je to nástroj, který lékařům uvolňuje ruce od rutinní administrativy, aby se mohli věnovat tomu nejdůležitějšímu – pacientovi.

Lékař v kapse jako lék na „tříletou mezeru“

Právě propojení technologické špičky s lidským slovem je principem, na kterém funguje model uLékaře.cz pro firmy. Namísto toho, aby zaměstnanec strávil dopoledne cestováním k lékaři a čekáním na chodbě, má k dispozici tým více než 350 odborníků přímo ve svém telefonu.

Tento model efektivně řeší právě ony „tři roky v čekárně“ i jakékoli problémy předtím. Tím, že umožňuje konzultovat potíže včas, 24 hodin denně a v pěti jazycích, radikálně snižuje potřebu zbytečných fyzických návštěv lékaře. Pro firmu to znamená méně neschopenek a pro zaměstnance jistotu, že jeho problém řeší skutečný lékař, nikoliv anonymní vyhledávač, který každé píchnutí v boku interpretuje jako smrtelnou diagnózu.

Konference jako odrazový můstek k prevenci

Kromě Tomáše Šebka zde vystoupí i další kapacity jako lékař a pedagog Dalibor Pastucha a výživový specialista Petr Havlíček. Cíl je jasný: ukázat firmám, že péče o zdraví zaměstnanců není náklad, ale způsob, jak zajistit, aby onen rozdíl mezi 61 a 65 lety nebyl dobou strávenou v čekárně, ale obdobím plnohodnotného života.

