Trend ve stravování? Příliš řešíme, co jíme, říká nutriční terapeutka

Přestože jíst je základní lidská potřeba, to, co si dáváme na talíř, hodně ovlivňují i právě panující trendy. I když nám chutná, nejsou nám jedno. Výrazným a zdá se, že už trvalým trendem, je zabývat se tím, co jíme. Trávíme čas objížděním farmářských trhů, při nákupu v supermarketu pečlivě studujeme etikety, diskutujeme o jídle.