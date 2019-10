10 let trpte a v 65 letech vám to dáme. Tohle už je pryč, říká profesor Trč

Co schází kloubům, že přestávají fungovat?

Začne to tím, že sklovitá chrupavka, která pokrývá hlavice kostí v kloubech, aby po sobě krásně klouzaly, začne mít na sobě nepravidelnosti. Změna je způsobena většinou tím, že buď chrupavka nemá správnou výživu, nebo jsou klouby nějak mechanicky přetěžovány a v podstatě se odře povrchová vrstva chrupavky. Dojde k narušení jejích fyzikálních vlastností, takže přestává být tvrdá a pružná a začne se vláknit a deformovat. Na to reaguje kost, která je uložena těsně pod chrupavkou. Protože je ochranná funkce chrupavky snížená, je kost víc namáhaná a začne zvětšovat svoji hmotu, aby nedošlo k jejímu prolomení nebo poškození.

Tyto nepravidelnosti začínají zvedat chrupavku, která tlačí na protilehlou stranu. A vytváří se bludný kruh. Skončí to tím, že se chrupavka zcela odře a subchondrální kost, což je kost pod chrupavkou, se poškodí, a dokonce v ní může vzniknout díra.