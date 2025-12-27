Trávení po vánočním hodování. Jak se zbavit těžkosti a nadýmání

Po svátečním hodování se naše trávení často hlásí o slovo. Těžko se nám vstává, jsme nafouklí a bez energie. Není divu – tělo volá po očistě. Dopřejte mu restart a nastartujte nový rok s lehkostí, kterou ucítíte nejen v břiše, ale i na duši.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Vánoce jsou časem hojnosti, pohody a dobrého jídla – a málokdo z nás odolá voňavému cukroví, bramborovému salátu či smaženému řízku. Jenže právě tyto oblíbené sváteční dobroty dokážou dát našemu trávení pořádně zabrat. Tělo po několika dnech konzumování tučnějších jídel a sladkostí ztrácí rovnováhu a potřebuje znovu nastartovat.

Deset potravin, které vám zajistí dobré a zdravé trávení

„Nemá smysl se o Vánocích trápit úvahami nad tím, co smíme a nesmíme. Lepší je dopřát si vše s mírou a po svátcích tělu ulevit lehčí stravou,“ vysvětluje nutriční specialistka Martina Šímová.

Začněte sklenicí vody

Základem zdravého zažívání je pitný režim. Čistá voda nebo jemně perlivá minerálka pomáhají odplavovat toxiny a podporují přirozené trávení. Vyhněte se však nadměrnému pití kávy či alkoholu, které tělo dehydratují.

Na talíř přidejte zeleninu v čerstvé nebo dušené podobě, lehké bílkoviny a dostatek vlákniny. Ta působí jako kartáč střev – čistí a pomáhá udržovat přirozený rytmus trávení. Pokud se chcete cítit opravdu lehčeji, omezte smažená jídla a pečivo z bílé mouky.

Dejte šanci pohybu a detoxu

Zdravé trávení začíná ve střevech. Po svátcích je ideální čas zařadit probiotika a laktobacily, které obnovují střevní mikroflóru a posilují imunitu.

Pomůže i obyčejný pohyb – svižná procházka, jóga nebo krátké ranní protažení rozproudí metabolismus. Velkým pomocníkem je i jemný detox – nikoli radikální půsty, ale postupná očista organismu.

Zkuste pár dní omezit maso, sladkosti a alkohol, dejte přednost teplým polévkám, vařené zelenině a bylinkovým čajům z máty, meduňky nebo kopřivy. Ty podporují činnost jater i ledvin a tělo tak snáze vyloučí zbytky metabolitů po svátečním přejídání.

Aby trávení nebylo trápení. Přizvěte na pomoc bylinky

Uvidíte, že když tělu dopřejete jednodušší stravu a dostatek tekutin, rychle se vám odvděčí. Zmizí pocit těžkosti, nadýmání i únava – a vy se budete cítit znovu svěží a plní energie.

Přírodní pomoc z lékárny

Pokud máte pocit, že vaše tělo nestíhá obnovit rovnováhu samo, sáhněte po doplňcích stravy s obsahem enzymů, které podporují rozklad tuků a sacharidů.

Zajímavé výsledky přináší i artyčok nebo ostropestřec, které pomáhají játrům po náročném období znovu nabrat sílu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

