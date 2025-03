Špatné trávení i ekzém. Příznaky syndromu propustného střeva nepodceňujte

Mnoho lidí se domnívá, že střevo je jenom praktická odpadní roura, která má vyvádět z těla ven nepotřebné zbytky. Ovšem jak to tenké, tak tlusté mají mnohem víc funkcí, například vstřebávat vodu, vitaminy, minerály a anorganické soli.

Střeva jsou osídlena různými organismy, co se podílejí na správné činnosti a mimo jiné také chrání střevní stěny, prostě dělají jakýsi štít. Když je mikrobiální prostředí střev něčím narušené, začnou se skrze stěny dostávat do organismu i látky, jaké by tam rozhodně být neměly, například špatně strávené bílkoviny a různé toxické „nepořádky“.

Tím se tělo celkově oslabuje, mohou se dostavit alergie, poruchy imunity, cukrovka, chronické záněty a další potíže, které nikdo mít nechce. Dokonce to může vést až k autoimunitním onemocněním, třeba celiakii, lupence nebo Crohnově chorobě.

Soudobé hříchy

Proč je syndrom propustného střeva nemocí 21. století? Copak byl objeven teprve teď a naši předci jím netrpěli? Odpověď je jednoduchá – střeva hůř pracují kvůli dnešnímu životnímu stylu. Velice jim neprospívá dlouhodobý stres, který dovede oslabit celé tělo, včetně střev.

Připojují se naprosto nevhodná strava, velké množství průmyslově zpracovávaných potravin a málo těch přirozených, příliš „prázdných“ kalorií, hodně cukru, masa, živočišných produktů a dalších potravin náročných na trávení, co putují traktem dlouhé hodiny. Střevní stěny se oslabují i nesmyslnými dietami a podivnými stravovacími výkyvy.

Nepomáhají ani alkohol, cigarety, nadužívání antibiotik, ale střeva narušují i jiné léky. Postiženější budete, pokud nemáte dostatek přirozeného pohybu, ovšem i naopak – když se fyzicky přetěžujete, byť třeba i v rámci budování zdraví nebo vysněné postavy. Nezapomínejte na kvalitní pitný režim, mnoho lidí dnes v podstatě trpí soustavnou dehydratací.

Trvalá pomoc

Chcete-li se zbavit potíží, které přináší propustné střevo, budete si muset jinak zařídit život. Jezte pravidelně a co nejpřirozenější potraviny, zaměřte se především na zdravé oleje, obiloviny, dostatek vlákniny z ovoce a zeleniny, a i když nepůjde o výstavní kousky, raději sáhněte po tuzemských. Střevům dopřávejte probiotika, třeba ve formě kysaných potravin a fermentované zeleniny.

Můžou pomoci také byliny, například měsíček, šalvěj, puškvorec nebo sléz. Maria Treben, známá rakouská bylinkářka a léčitelka narozená v Žatci, doporučovala ty dvě posledně jmenované nepřelívat horkou vodou, ale na dvanáct hodin namočit do studené, nechat louhovat, poté jen zahřát, scedit a popíjet, u puškvorce pouze cca šálek denně.

Zařaďte do života přirozený pohyb, každý den si zajděte aspoň na půlhodinovou procházku. Řekne se to snadno, ale další důležitá rada zní: Omezte stres. Je to běh na dlouhou trať, dá se však zvládnout. Zkuste si přenastavit hodnoty a to, co považujete za stěžejní. Když potom přijde nemoc, pacient do sebe začne házet léky a dal by cokoli za zdraví, ale přitom by možná stačilo začít včas žít trochu rozumněji.